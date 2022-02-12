俄乌边境危机 欧盟不跟进美国撤离外交使团

美国多次指称俄罗斯可能入侵乌克兰，下令多数美国雇员离开位于基辅的大使馆，但欧洲联盟12日晚强调，外交使节团仍留守当地为欧盟公民服务，后续将依据情势因应。

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美国官方连日发出多次警告，指称俄罗斯随时可能入侵乌克兰，甚至可能在北京冬奥举办期间发生。美国国务院也下令多数美国雇员离开位于乌克兰首都基辅的大使馆，也呼吁美国公民不应前往乌克兰，在乌克兰的民众应立即离开当地。

而网路上也流传欧盟开始撤离外交人员，但今晚欧盟外交和安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）澄清表示，欧盟外交使节团仍留在基辅，继续为欧盟公民提供支持，并与乌克兰政府合作。

但博雷尔也指出，出于安全考量，后续将根据需要调整外交人员工作和对欧盟公民的旅行建议。

博雷尔2月7日访问美国时曾表示，欧洲正遭遇冷战结束以来最严重安全威胁；但他强调，在乌克兰问题上仍有“可能”与俄罗斯寻获外交解决方案。

另外欧盟驻乌克兰大使马西卡斯（Matti Maasikas）12日也在社群媒体发文说明他仍在基辅，并贴出12日所有欧盟成员国驻基辅大使齐聚一堂的照片，强调欧盟外交使节团不但未撤离，更进一步讨论关于情势及协调支持乌克兰的计划。

随俄乌边境情势紧绷，包括英国、德国、荷兰及比利时等越来越多欧洲国家对乌克兰发出旅游警告，除示警民众勿前往，另强烈呼吁留在当地的民众尽快离开。