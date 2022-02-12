俄罗斯入侵乌克兰 拜登指普京16日动手

美国熟悉内情人士称，美国总统拜登和西方领导人通话时，称俄罗斯进攻乌克兰日期就在16日。此前美国总统拜登在电话会议中告诉各国领袖，莫斯科可能在5天内发动攻击。不过，欧洲则对此日期有不同看法。至少2名欧盟外交官持怀疑论。但德国媒体接获消息显示，美国中情局和军方已通知北约各成员国，俄罗斯最快恐在16日进攻乌克兰。但也有人认为美国或许是故意散布讯息，以破坏俄罗斯的攻击计划。

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据中央社今天报道称，俄罗斯随时可能入侵乌克兰，美媒曝拜登称是16日。美国白宫国安顾问苏利文示警俄罗斯随时可能入侵乌克兰，甚至可能在北京冬奥期间发生。美国媒体11日报导，熟悉内情人士称，美国总统拜登和西方领导人通话时，称进攻日就在16日。

美国11日对乌克兰紧张局势提出警告，称俄罗斯随时可能入侵乌克兰，可能会在几天内发动空袭，呼吁美国公民在48小时内尽速离开乌克兰。

白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）昨天在华府告诉记者，目前集结在乌克兰边境的超过10万俄罗斯大军，可能在任何时间点发动入侵行动。苏利文也否决普京基于中俄关系，绝不会在北京冬奥期间发动攻击的猜想，称进攻可能在20日冬奥闭幕前发生。

苏利文在白宫发言称，身处乌克兰的所有美国公民应该在未来24到48小时内尽快离开。“我们不清楚会发生什么事，但现在风险相当高、威胁相当立即”。他还说，如果乌克兰遭受攻击，美军不会派员疏散美国公民。

该报道说，苏利文发言之前，美国总统拜登和6名欧洲领导人、北大西洋公约组织（NATO）及欧洲联盟（EU）领袖举行会谈，商讨冷战结束以来最严重的西方与俄罗斯危机。美国政治新闻媒体Politico称，美国总统拜登在电话会议中告诉各国领袖，莫斯科可能在5天内发动攻击。

就在苏利文发言之前不久，美国公共电视网（PBS）节目“新闻时刻”（NewsHour）的西夫林（Nick Schifrin）称，美国判断俄罗斯总统普京已经做出决定要入侵乌克兰，也已经传令给他的部队。

不过，苏利文则称，不认为普京已经作出任何最终决定，或不知道他是否已经作出任何最终决定。

NatSec Daily引述知情人士报道说，拜登在11日长达1小时的电话会议中告诉西方领导人，俄罗斯会在16日发动进攻。

Politico也从多名美国官员方面证实，俄罗斯最快将在16日对乌克兰发动实体攻击。华府告诉盟国，最初可能由一连串导弹攻击和网络攻击揭开序幕。

一名官员表示，领袖的电话会议中表明，网攻“迫在眉睫”；另一人则说，情报“很具体且令人惊恐”。苏利文也提到，俄罗斯对乌克兰发动攻击很可能先是“空中轰炸与导弹攻击”。

报道称，不过，欧洲方面则传来不同看法。一名英国官员称，他们对于16日这个情报“有不同解读”。2名欧盟外交官则更持怀疑论，其中一人说，他们“还没有接受这个情报。普京如果决定开战是大错特错。战争的代价非常高昂，乌克兰将不惜一切反击”。

至于开战是否在即，一名欧盟东部成员国资深官员表示还“很难说”，“主要计划是要准备实施制裁”，“关键在于协调、统一采取行动”。报道称，或许16日攻击是美国比较粗糙、还未经彻底评估的一条情资，这或许可以解释为何对于普京是否决定开战、或者多快开战，各国官员为何会有天差地别的看法。

可以确定的是，对于普京将对乌克兰采取下一步动作，白宫的语气愈来愈紧张。

据自由时报今天报道称，据德国媒体接获消息显示，美国中情局和军方已通知北约各会员国，俄罗斯最快恐在16日进攻乌克兰。事实上，2月中旬向来被认为是俄国有可能出兵的时间点，但也有人认为美国或许是故意散布讯息，以破坏俄罗斯的攻击计划。

据德国周刊发行量前三大的《明镜》报导，目前并不清楚中情局做出这种判断有什么依据，但外传美国所参照的线索非常详细，而且得到许多消息来源的支持，有可能是美方截获俄国高层准备进军的迹象。