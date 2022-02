呼应欧盟视中国为体制竞争对手 德国传跟进

随着德国新总理朔尔茨不再采取前总理默克尔对北京的非对抗性立场,德国外交部将发公文给其他政府部门,敦促他们将中国视为“体制竞争对手”,呼应欧盟的立场。

据中央社今天引述消息报道称,传德国将硬起来,呼应欧盟视中国为体制竞争对手。

德国高阶政治人物向“日经亚洲”(Nikkei Asia)证实,德国外交部的计划将使三党执政联盟协议中有关中国的要点成为官方政策,这让北京大感不满。去年9月,朔尔茨(Olaf Scholz)率领的社会民主党(SPD)险胜默克尔(Angela Merkel)所属的基督教民主党(CDU)。

中间偏左的社民党、绿党和亲商的自由民主党(FDP)之间的协议,含有若干激怒中国的要素,包括指控在新疆设有强迫劳动再教育营,以及要求让台湾参与更多国际组织。

据“明镜周刊”(Der Spiegel)本月稍早率先报道称,德国外交部打算对中国使用“体制竞争对手”这一词。虽然欧洲联盟执行委员会早就给中国贴上此标签,这仍代表德国政府对中政策基调的重大调整。隶属德国绿党的欧洲议会对中关系代表团团长包瑞翰(Reinhard Buetikofer)告诉日经亚洲:“新官上任三把火,柏林展现它的对中新政策比前总理默克尔还有魄力。”

默克尔执政16年期间大多避免与中国正面冲突,显然部分原因为确保德国的商业利益:德国有1/3汽车销往中国,加上中国是德国的第2大出口市场,仅次于美国。2021年,德国对中国出口金额超过1000亿欧元。

德国新政府没有派代表参加北京冬季奥运,且朔尔茨打算在与中国国家主席习近平会面之前,先与印度和日本政府咨商。明镜周刊指出,隶属绿党的外交部长贝尔伯克(Annalena Baerbock)目前没有访问中国计划。

中国欧盟商会(EU Chamber of Commerce in China)主席伍德克(Joerg Wuttke)告诉日经亚洲:“德国政府将中国归类于‘体制竞争对手’不是新闻,早在2019年欧盟和德国工业联盟(German Federation of Industries)就曾发表类似声明,但德国政府现在显然寻求靠拢布鲁塞尔。”

提供德国各政府部门与中国相关计划建议的德国柏内兹咨询公司(Berners Consulting)负责人柏内兹(Lutz Berners)表示,外交部的新公文可能预示政策重大改变。据柏内兹认为,这必须被视为一种尝试,以反制北京惯用的作法。中国通常会和较小国家举行双边会谈,而非多边会谈,因为中国在多边会谈中影响力会减小。柏内兹说:“中国应对中东欧国家创立的17+1合作机制时,使用这种策略就非常成功。”

柏内兹说:“外交部现在正在对所有其他政府部门提供明确建议,当考虑与中方进行新合作计划时,先采取谨慎态度,这可能会影响一些计划,例如研究领域的合作。”