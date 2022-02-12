白俄越野滑雪新秀遭当局封杀 举家出逃

出于遭白俄罗斯当局报复的担忧，白俄越野滑雪运动员达莉娅 · 多利多维奇（Darya Dolidovich）及其家人日前已逃离祖国，抵达波兰。这也是继去年东京奥运田径选手齐马努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）出逃后，又一起白俄罗斯菁英运动员受迫害的见证。

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综合媒体报道，白俄罗斯越野滑雪新秀达莉娅因参与反白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）遭封杀，与家人一起于北京冬奥前出逃波兰寻求庇护。

当地时间2月8日，达莉娅和她的父亲谢尔盖·多利多维奇（Sergei Dolidovich）二人在波兰接受了外媒的视频采访。

谢尔盖表示，去年白俄总统大选，卢卡申科被控舞弊，民众不满发起示威游行，过程多次爆发警民冲突，他与女儿当时也上街参与抗议，不料随后就遭到当局封杀。

他说，去年12月，达莉娅无预警被剥夺参赛权，他也认为未来，她不仅无法在白俄罗斯继续发展，甚至可能被捕入狱，因此就算达莉娅几个月后就要从高中毕业，他们仍赶忙在北京冬奥开幕前几天逃往波兰，盼能在当地延续她的滑雪职业生涯。

已被白俄滑雪联合会（Belarus Ski Union）剥夺参加比赛权利的达莉娅则表示，自己热衷于滑雪，希望在波兰继续训练，追求她的奥运梦想。

报道说，谢尔盖·多利多维奇曾是一名著名的越野滑雪运动员，代表白俄罗斯参加过七届冬季奥运会，也是达莉娅的教练。

达莉娅并非首位遭白俄罗斯迫害甚至出逃的运动员。另一位滑雪选手安德里克（Sviatlana Andryiuk）也被当局指控为反对派支持者，因而遭剥夺本届冬奥的参赛资格。

2021年东京奥运会，田径选手齐马努斯卡娅因在东奥期间公开指责教练疏失遭到高层撤换，并要求她立即从日本返国，但她当时拒绝登机，经考量人身安全后，决定前往波兰寻求庇护。

值得一提的是，白俄罗斯奥委会主席，正是白俄总统卢卡申科的儿子维克托·卢卡申科（Viktor Lukashenko）。据报道，白俄总统卢卡申科被称为 “欧洲最后一任独裁者”，靠操纵选举铁腕掌控白俄罗斯已超过27年。

2020年8月，在那场普遍被视为受到操作的选举中，卢卡申科获得80.23%的选票，反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）仅获得9.9%，与选前的民意调查十分衝突。

充满争议的选举后，白俄罗斯多个城市爆发民众示威活动，抗议当局舞弊操纵选票。但遭到了当局出动防暴警察镇压，有示威者被打死，数百人被抓捕，数百人受伤。女总统竞选人季哈诺夫斯卡娅也被迫做出艰难抉择，流亡立陶宛。

此后白俄罗斯与西方国家的关係急剧恶化，一些国家和国际组织相继对白俄罗斯採取制裁措施。

欧盟、英国、美国、加拿大和西方多个国家分阶段对白俄罗斯官员和企业实施制裁，指责明斯克破坏选举和侵犯人权。

2020年11月6日，欧盟升级制裁白俄罗斯的力度，宣布对白俄罗斯总统卢卡申科实施制裁。