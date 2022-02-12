美俄领袖就乌克兰情势通话1小时 局势依旧

美国总统拜登和俄罗斯总统普京2月12日举行近一个小时的电话会谈，讨论乌克兰危机。普京告诉拜登：俄罗斯提出安全要求之后，美国没有给他们一个满意的回应 。同时克里姆林宫谴责美国人的歇斯底里已达到“最高点”。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）表示：美国战争一触即发的警告“引起恐慌，无助于”乌克兰人。

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美国国务院再次提醒所有美国公民马上离开乌克兰，避免俄罗斯入侵伤害到他们。拜登对普京说：美国对乌克兰问题的对话持开放态度，如果俄罗斯袭击乌克兰，将美国将迅速回应。

这次美俄峰会被认为是为解除乌克兰危机作出的最后努力。美国国务院下令除“核心”外交团队人员外，其他人员一律离开美国驻基辅大使馆。澳大利亚和新西兰周六也分别向本国公民发出通知，希望他们立即离开乌克兰。

据路透社报道，白宫官员说，这次电话会谈是应莫斯科方面的要求举行的。

美国国务卿布林肯表示，他将在周六与俄罗斯外长拉夫罗夫通过，促使俄罗斯撤回其部署在俄乌边界的陆海空军部队，通过外交方式寻找解决这场自冷战之后在欧洲发生的最为严重的一场安全危机的办法。

正在斐济访问的布林肯向媒体表示，“我们正在一个空窗期，俄罗斯总统普京一旦决定入侵（乌克兰），战争随时都会爆发。”

美国情报官员原来认为，普京会等到北京冬奥会结束后下令对乌克兰采取军事行动，以免得罪习近平。中国与俄罗斯是准盟友关系。但最近几天，这些情报官员表示，（莫斯科的）时间表可能提前了，拜登政府的官员从周五开始公开承认这一点。

美国国家安全顾问沙利文对媒体说，“我们持续看到俄罗斯行动升级的迹象，包括更多的部队抵达乌克兰边界，入侵行动可能会在冬奥会期间发生。冬奥会计划在2月20日闭幕。

沙利文表示，美国做好了两种准备，无论发生什么，西方都会比过去更加团结。

莫斯科一再反驳美国的说法，称俄罗斯部队调往乌克兰边界是为了保持足够的力量应对北约盟国的入侵。据称，俄罗斯集结在那里的部队不会少于十万人。

布林肯表示，希望普京选择外交方式解决问题，但他强调如果发生侵略，华盛顿将立刻启动对俄罗斯的经济制裁。法新社引用他的话说，“我依然希望他（普京）不要再次选择侵略道路，希望他选择外交与对话的道路，”“如果他不这样，我们已经做好了准备。”

拜登正在马里兰州的戴维营度周末。他将在那里与普京通电话。拜登一直认为与普京进行一对一的接触是寻找解决办法的最佳方式。

另据彭博通讯社报道，德国、荷兰以及中国都对在乌克兰的本国公民发出警示。柏林政府星期六建议所有在乌克兰的德国公民自行决定他们是否有必要呆在乌克兰。如非必要，他们应做好接到通知立即撤离的准备。

荷兰外长也向所有在乌克兰的荷兰公民发出类似的建议，他说：“（乌克兰）局势已经令人担忧，并且在最近几天里进一步恶化。”

中国驻乌克兰使馆告诫中国公民“密切注意当地局势。”中国大使馆通过微信说，乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势已引起各方关注，“目前各种各样的说法都有。”但是中国驻乌克兰大使馆并未明确建议在那里的中国公民撤离。