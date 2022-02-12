美指俄已集结足够大举入侵军力 空袭乌克兰能随时发生 俄怼称谣言惑众

美国警告，俄罗斯已经在乌克兰附近集结了足够的军队，足以发动大规模入侵。在莫斯科对西方外交努力做出更加强硬回应后，华盛顿敦促所有美国公民在48小时内离开乌克兰。为了应对，美国将在未来几天向波兰增派3,000兵力，以帮助安抚北约盟国。俄罗斯反驳俄罗斯可能计划入侵乌克兰的虚假信息，并指控西方国家在媒体的帮助下散布谣言惑众。拜登今天与普京就此通电话。

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美国称俄罗斯已集结足够大举入侵乌克兰的军力，空袭可能随时发生。美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)星期五说，俄罗斯随时可能发动攻击，而且很可能以空袭开始。他说，美国情报机构认为，对基辅发动快速攻击也是有可能的，俄罗斯总统普京可能在2月20日北京冬奥会结束前下令入侵。

不过，沙利文在媒体吹风会上表示，目前还不清楚普京是否确实下达了发动入侵的命令。

俄新社周五晚间援引克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)的话报导称，俄罗斯总统普京和美国总统拜登将于周六通电话。

早些时候，美国一家私营公司公布的商业卫星图像显示，俄罗斯在乌克兰附近的几个地方部署了新的军事力量。

拜登在接受美国全国广播公司(NBC)新闻频道采访时说，乌克兰的局势“可能很快变得疯狂”，此后他就乌克兰危机与英国、加拿大、法国、德国、波兰和罗马尼亚的领导人以及北约(NATO)和欧盟(EU)的领导人通了电话。

上述会议结束后，随后入侵警报不断蔓延，英国首相约翰逊和其他几个国家一起敦促本国公民离开乌克兰。

与此同时，莫斯科方面表示，欧盟和北约本周对其安全要求的答复显示出“不尊重”。

美国国务卿布林肯说:“我们处在入侵随时可能开始的窗口期，明确地说，这包括奥运会期间。”北京冬奥会将于2月20日结束。布林肯称，＂...我们继续看到俄罗斯不断升级的令人不安的迹象，包括新部队抵达乌克兰边境。”

路透社说，四名美国官员周五透露，美国将在未来几天向波兰增派3,000兵力，以帮助安抚北约盟国。俄罗斯在乌克兰附近集结兵力后，在白俄罗斯和黑海举行了军事演习。这些不愿透露姓名的官员说，增派的美军将来自第82空降师，而不是美国在欧洲的部队。其中一名官员称这是一次重要的部署。

除此之外，美国已经有8,500名士兵处于戒备状态，随时准备在必要时部署到欧洲。本月早些时候，美国政府表示，将在波兰和罗马尼亚部署近3,000兵力。

虽然美国目前在黑海没有部署任何军舰，但美国海军最近几周向欧洲增派了四艘驱逐舰。

据路透社报道称，俄罗斯外交部周五晚些时候表示，西方国家在媒体的帮助下散布虚假信息，称俄罗斯可能计划入侵乌克兰。俄外交部在其网站上发布的一份声明中称，西方国家试图转移人们对他们自己侵略行为的注意力。