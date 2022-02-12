马克龙再与普京对话强调西方制裁入侵巨大决心：普京称战火威胁升级不是他而是乌克兰

法国总统马克龙周六警告他的俄罗斯同僚总统普京，解决乌克兰边境危机的真诚对话与军事升级不相容。马克龙对普京警告，如果军事打击乌克兰，西方强硬反应绝不手软。据法国总统府爱丽舍宫表示，两位国家元首进行了1小时40分钟的电话交谈。俄罗斯总统府的声明强调，普京坚持谴责美国以及北约支持乌克兰进行挑衅。今天稍后，美国总统拜登应与俄罗斯总统普京举行电话会谈。

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据法新社说，法国总统府说，在讨论期间，马克龙和普京 "都表示愿意继续对话"，并讨论在顿巴斯问题上 "如何推进明斯克协议的实施 "以及 "欧洲安全与稳定的条件"。法国总统府报告，法国总统还 "转达了他的欧洲伙伴和盟友对危机的关切"。

美国周五表示，俄罗斯对乌克兰的入侵随时都可能发生，但俄罗斯外交部长拉夫罗夫指称此为 "挑衅"。

美国总统拜登定于周六稍晚与俄罗斯总统电话会谈。

在马克龙和普京的此次讨论之前，双方本周一在克里姆林宫进行了5个小时的会谈，之后马克龙于周二前往基辅与乌克兰总统泽伦斯基会谈，然后前往柏林。

据爱丽舍宫表示，马克龙的这次外交之旅实现了目标，使缓解俄罗斯和乌克兰之间的紧张关系得到 "进展"。

美国国务卿布林肯周六表示，为避免乌克兰发生冲突，外交途径仍然 "开放"，但需要莫斯科方面 "军事威胁降温"。与此同时，五角大楼下令撤回正在训练乌克兰部队的160名美国士兵，并将他们调防到欧洲其他地方。

就俄罗斯外长拉夫罗夫指控华盛顿的警告为 "挑衅"，乌克兰总统周六说，关于俄罗斯入侵的警告 "引起了恐慌"。

许多西方国家，但不是法国，已经要求他们的国民离开乌克兰，莫斯科也已经宣布它正在减少其在乌克兰的外交人员，理由是西方或基辅可能进行的 "挑衅"。

据克里姆林宫发表的一份声明说，俄罗斯总统普京周六在电话会谈中告诉他的法国同僚马克龙总统，称针对俄罗斯即将入侵乌克兰的指控是 "挑衅性的猜测"。

据俄罗斯总统声明说："普京和马克龙讨论了与所谓 "俄罗斯入侵 "乌克兰的挑衅性猜测有关的情况，这些猜测伴随着其他国家向乌克兰大规模交付现代军备。克里姆林宫还认为，这些指责和军事手段实际上是在为 "乌克兰军队在顿巴斯可能采取的侵略行动创造了先决条件"。

法新社说，在乌克兰东部的顿巴斯地区，俄罗斯八年来一直在支持武装分裂分子。

电话会谈中普京再次抱怨美国和北约拒绝接受缓解紧张局势的 "俄罗斯倡议"，即通过放弃北约未来的任何扩大，特别是在乌克兰的扩大，以及将北约的军事布防从西欧撤出，来保证俄罗斯的安全。普京还再次指责乌克兰试图破坏停止顿巴斯战争的和平进程。

据克里姆林宫称，马克龙和普京希望就顿巴斯问题继续进行法俄 "最高级别 "的对话。

法新社说，华盛顿认为俄罗斯对乌克兰的入侵可能迫在眉睫，因为俄罗斯已经在乌克兰边境部署了10多万军队，还在黑海和白俄罗斯进行演习，事实上包围了乌克兰。乌克兰被指控寻求亲西方。

莫斯科否认有任何此类计划。事实上俄罗斯已经在2014年吞并了乌克兰的克里米亚，并支持东部的亲俄分裂分子。