媒体补贴、烟草广告、印花税和动物实验：瑞士今举公投

瑞士选民今天就媒体补贴、烟草广告、印花税和动物实验进行投票。据瑞士新闻报道称，在瑞士本国最引关注的是媒体援助议题，政府每年向报纸、电台、私营电视和网络媒体追加1.5亿瑞郎补贴最后是否会得到选民的支持，牵动着许多人的心。

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据瑞士新闻今天报道说，瑞士选民就媒体资助、烟草广告、印花税和动物实验进行全民投票。

国家应该对私营媒体予以支持吗？在2月13日投票前，针对这个话题，瑞士人就展开了激烈的辩论。这项媒体援助计划是指，国家每年向报纸、广播电台、私营电视和网络媒体额外提供1.51亿瑞郎的资助。此前，瑞士广播电视集团SRG进行的最后一次民意调查中，针对这项提案，支持和反对的声音依然不相上下，而反对方的阵营似乎有所扩大。由此推断，最后的投票结果，很有可能十分接近。

然而，对于另外一项《保护儿童和青少年免受烟草广告侵袭》的动议，瑞士人很有可能会投赞成票，接受瑞士广播电视集团委托进行民意调查的伯尔尼gfs.bern研究所，在最后一次调查中得到的结果是：支持率63%。

目前瑞士拥有欧洲最宽松的烟草管制立法之一，这项动议来自从事预防工作的社会圈子，他们呼吁禁止 “能让儿童和青少年接触到的任何形式的烟草广告”。该动议目的在于降低吸烟对未成年人的吸引力。而经济界则认为，这样的广告限制太过严苛，可能会为禁止其他类别的广告敞开大门。

据该报道，这次选民还将就取消印花税进行表决，印花税是指公司通过发行证券(股份、股票等)筹集资金时被征收的一种间接税。

左翼和一些工会为了反对取消这一税种发起了公投，他们认为这一举措只有利于那些最富的人。对发起人来说，这一改革完全没有必要，只会令跨国公司受益，同时还削弱了公共服务。

瑞士联邦委员会、中间党派和右翼政党以及商业界都支持取消印花税。瑞士的这一特殊税种在世界范围内都几乎是独一无二的，会对瑞士作为商业基地的竞争力产生负面影响。

据该报道，根据最新民意调查结果，多数人(53%)持反对意见，所以就目前来看，印花税不会被取缔。

瑞士新闻称，最后，瑞士选民还将针对禁止动物实验进行瑞士现代史上的第四次投票，但是从民意调查的结果上看，“禁止动物和人体实验”动议遭否决的趋势非常明显。

该动议要求全面禁止在人体与动物身上进行的实验，同时还禁止进口通过动物实验开发出的新产品。发起人认为，在动物身上实施实验等同于犯罪，他们认为这样做不但有悖于道德准则，也是不经济的做法。而反对者认为，动物实验对于发现新药物或有效物质是必不可少的。他们认为，今天可用的替代实验方法还不能准确地再现生物体的复杂性。