德国今选总统 现任施泰因迈尔受好评十拿九稳

德国选民今天投票选举总统。总统一职在德国基本上是一个荣誉职位，因为德国的大部分权力由总理掌握。现总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）竞选连任，因他的好人缘与好民意几乎肯定会获胜选。

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据本台报道称，德国今天投票选举总统，弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔被广泛看好。

德国总统的角色基本上是荣誉性的，但施泰因迈尔自2017年以来担任该职位，一直就是德国最受欢迎的人物之一：根据去年秋天进行的民意调查，70%的民意说支持他。现年66岁的施泰因迈尔出身贫寒，他的政治地位上升归功于前社民党总理格哈德-施罗德，他在2000年代是施罗德的主要顾问。

2009年，施泰因迈尔在与默克尔的全国立法竞选投票中遭遇惨败，但这并不妨碍施泰因迈尔多次成为默克尔的外交部长。2017年，他当选为国家总统，施泰因迈尔第一个任期内遭遇极右翼的崛起和新冠病毒疫情。施泰因迈尔在不同演讲中多次呼吁德国团结一致。

据该报道，施泰因迈尔非常受欢迎。不过任期届满的总统施泰因迈尔曾经受到德国生态学家们威胁。绿党希望在该国历史上首次选出一名女性总统。最后，绿党放弃了这个诉求，以免削弱绿党自去年秋天以来与社会民主党和自由党组成的执政联盟。