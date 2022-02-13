拜登和乌克兰总统通电话

13日，美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基通了电话。双方表示威慑力和外交努力将并行。加拿大临时关闭了大使馆。使馆工作人员从基辅移至西部主要城市利沃夫(Lviv）。乌克兰总统泽连斯基还邀请普京访乌。他表示：“我相信你在接下来的几天里如能来基辅对稳定局势发出强烈强信号，也将有助于缓解紧张的局势”。

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美国总统拜登警告俄罗斯总统普京说，俄罗斯如果入侵乌克兰，将引发西方迅速而果断的反应，后果会很严重，并会降低俄罗斯的世界地位。拜登总统2月12日与普京总统进行了一个小时的通话，并提出上述警告。

拜登政府一名高级官员说，这次通话是专业并具实质性的，但没有根本的改变。双方的通话直接涉及美国公开提出的所有议题，目前尚不清楚普京是否愿意追寻外交道路。

白宫表示，拜登对普京说，美国为外交和“其它可能发生的事态”做好了准备。

美国国务院星期六早些时候命令大部分驻乌克兰使馆人员离开乌克兰，五角大楼表示正在撤出大约150名军事训练人员。以色列、葡萄牙和保加利亚星期六也要求本国公民离开乌克兰。

法国总统马克龙星期六并同俄罗斯总统普京通了话。马克龙对普京说，真诚的谈判与乌克兰紧张局势的加剧不符。

法国总统府一名官员说，普京在与马克龙的通话中没有显示俄罗斯正准备进攻乌克兰。这位官员说，拜登和马克龙计划星期六晚些时候通话。

美国政府星期五说，俄罗斯可能随时入侵乌克兰，可能会从空袭开始。

俄罗斯方面星期六表示，决定“优化”其驻乌克兰的外交人员，担心乌克兰政府或其他方面的“挑衅”，俄罗斯在乌克兰的使领馆同时继续履行重要职能。

美国国务卿布林肯星期六表示，如果普京决定入侵乌克兰，华盛顿将立即施加经济制裁。

布林肯在斐济会见太平洋领导人后对记者说，“我继续希望他不会选择再次入侵的道路，他会选择外交和对话的道路，”“但如果他不这样做，我们已经做好准备。”

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）和五角大楼表示，俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）和美国国防部长奥斯汀星期六也进行了通话。

与此同时，成千上万的乌克兰人星期六在首都基辅集会展示团结，乌克兰领导人要民众不要惊慌，表示媒体对战争的预计过于暗淡。