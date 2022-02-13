施泰因迈尔连任德国总统 当选讲话警告普京肩负欧洲免战重责

德国总统选举今天揭晓，弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔连选连任，并开始第二个5年任期。法国总统马克龙是第一个外国领导人祝贺弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔当选连任。施泰因迈尔当选讲话向俄罗斯总统普京建言，称俄罗斯对乌克兰的军事威胁危机危及欧洲。他只能警告普京，"不要低估民主的威力"。

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据路透社报道称，施泰因迈尔周日当选为德意志联邦共和国总统。这将是施泰因迈尔第二个五年任期。德意志联邦共和国总统基本上是一个荣誉性的职位。

周日由联邦议会机制组成的总统选举机构，以无记名投票产生结果，该报道称并不令人惊讶，因为该国主要政党此前已宣布支持施泰因迈尔连任。

弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔因与各主要政党之间保持平衡的关系而受到称赞，他的连任被认为是在一个已经发生多种变化的德国保持连续性的一种保证和象征。去年，执政16年的德国总理默克尔退休，而德国仍然努力从新冠病毒疫情中走出来推动恢复。

在选举结果刚刚宣布后的演讲中，施泰因迈尔承诺将继续为民主而奋斗，他同时指责俄罗斯以乌克兰的武装冲突来威胁欧洲。施泰因迈尔说，“我只能警告俄罗斯总统弗拉基米尔普京。” 据施泰因迈尔说，"不要低估民主力量"。

施泰因迈尔是德国前社会民主党总理格哈德-施罗德的得力助手，施泰因迈尔后来也担任过基民盟总理默克尔的外交部长。

周日连任的选举团汇集了联邦议会议员、数百名各州当选议员和民间社会的代表。其中参加投票的人有默克尔，但也有药品公司BioNTech的医学总监Özlem Türeci，以及柏林最著名的变性皇后Gloria Viagra。

法国总统马克龙是最早向施泰因迈尔表示祝贺的外国领导人之一。马克龙通过推文说，“让我们一起继续培育两国之间宝贵的友谊。德国和法国的合作会共促共同的欧洲价值观。”