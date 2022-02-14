为避免战争 乌克兰或放弃加入北约

乌克兰驻英国大使说，为避免与俄罗斯发生战争，乌克兰可能会放弃申请加入北大西洋公约组织，据路透社今天认为，这相当于向莫斯科作出重大让步，以应对俄罗斯军队在其边界集结。

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据路透社今天引述BBC消息报道称，乌克兰驻英国大使称或放弃加入北约 以免与俄发生战争。乌克兰驻英国大使Vadym Prystaiko是接受BBC采访时作上述表态。

英国广播公司(BBC)援引乌克兰驻英国大使的话说，为避免与俄罗斯发生战争，乌克兰可能会放弃申请加入北大西洋公约组织(NATO，北约)。Vadym Prystaiko大使告诉BBC，乌克兰对其加入北约的目标愿意 “保持弹性”。俄罗斯总统普京曾表示乌克兰若加入北约将成为战争的导火索。

当被问及基辅是否会改变对加入北约的立场时，Prystaiko称，“我们可能会--尤其是受到这样的威胁，受到这样的勒索。”

乌克兰还不是北约成员国，但从2008年起就有希望最终有机会加入，若是如此，将使美国为首的北约到达俄罗斯的边境。

路透社说，俄罗斯总统普京表示，乌克兰与北约的关系日益密切，可能使其成为北约针对俄罗斯的导弹的发射台。他说，俄罗斯需要划定“红线”来防止这种情况。