乌克兰澄清：并未打算放弃加入北约

乌克兰驻英国大使Vadym Prystaiko周一澄清先前关于可能放弃申请加入北约的言论，称该国不会对这一计划做重新考虑。当被问及乌克兰是否可能重新考虑加入北约的打算时，他用英语告诉BBC：“不，并不是，我很高兴有这个机会来澄清我的立场。”他说，BBC早些时候的报道是误解的结果。今天稍早BBC报道称，乌克兰驻英国大使称或放弃加入北约以免与俄罗斯发生战争。

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据路透社刚刚报道称，乌克兰驻英国大使作出澄清，称乌克兰并未打算放弃加入北约的计划。

乌克兰驻英国大使Vadym Prystaiko称，“我们现在不是北约成员，为了避免战争，我们准备作出许多让步，这就是我们在与俄罗斯人对话中所做的事，”Prystaiko说，“这与宪法中规定的加入北约并无关系。”

乌克兰驻英国大使Vadym Prystaiko说，“不是说要推迟加入北约的计划--我们正在谈论的是，我们现在还不在这个大家庭中，所以必须寻找一些其他东西，比如与英国、美国的双边协议，”他说，“因此，我们正在北约之外寻找一些其他的安排，以便能够在目前这样特殊的严峻考验中生存下来。”

路透社说，当再次被问及乌克兰是否会改变加入北约的目标时，他说，“没有。”

据中央社今天报道称，英国广播公司（BBC）引述乌克兰驻英国大使说法报道，为避免与俄罗斯开战，基辅可能会做出巨大让步，放弃加入北大西洋公约组织（NATO）的计划。但这说法随后遭到否认。

乌克兰驻英大使在报道发出后澄清，乌克兰不会重新思考加入北约的想法。他也告诉BBC，很欣慰让他有澄清稍早说法的机会。

乌克兰驻英大使先前告诉BBC，乌克兰对加入这个大西洋军事联盟的目标愿意采取“弹性”作法。俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）先前称乌克兰加入北约会触发战争。当时被问到基辅是否愿意改变加入北约立场时，普莱斯塔可回答：“我们或许会…尤其在如此被威胁、勒索、逼到绝境的情况下。”

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）发言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）也告诉路透社，乌克兰已经通过宪法修正案，把加入欧盟和北约作为国家基本方针写入宪法，乌克兰会继续把这个目标视为绝对优先。他表示：“这个路线图不仅写入宪法，也得到当局和社会的完全认同。大使先生使用了弹性这个字眼，我想应该给他机会解释他的实际想法。”

面对边境紧张情势升高，乌克兰已经呼吁与俄罗斯和其他重要欧洲国家，于48小时内召开会议研议。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄方先前无视乌克兰要求俄国解释为何在边境集结大军的正式请求。他称，下一步动作是在48小时内举行会议，要求俄方厘清计划。

乌克兰不是北约会员国，但从2008年起就获承诺有朝一日可以加入这个组织，但这也等同把美国领导的联盟势力推进至俄罗斯边境。普京曾表明，乌克兰和北约关系越来越紧密，可能会成为北约剑指俄罗斯的踏脚石，并称俄罗斯必须划下“红线”，避免这件事情发生。

中央社说，近几周以来，俄罗斯在乌克兰边境集结超过10万大军和重武装，已进入攻击范围，促使美国和其北约盟国示警，开战恐迫在眉睫。莫斯科当局否认计划发动攻击，称这些都是军事演习，但也对北约提出书面要求，要北约承诺不再朝东欧扩展势力，包括乌克兰，但已遭北约拒绝。白宫表示，美国总统拜登13日与乌克兰总统泽伦斯基通话，同意继续以外交努力化解危机。