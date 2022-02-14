乌克兰：俄罗斯加紧对乌进行“混合战”

在美国官员警告俄罗斯可能即将入侵乌克兰之际，乌克兰官员表示，在乌克兰三面集结10多万大军的俄罗斯，正在加紧对乌克兰的扰动攻势，包括网络攻击、经济扰乱以及一个新的策略：传播数以百计的假消息。

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美国《华尔街日报》2月13日报道，乌克兰官员说，莫斯科日益加紧的混合攻势目的，是削弱乌克兰和制造恐慌，目的是试图挑动不满和抗议，就像俄罗斯2014年在乌克兰东部那样，以制造借口进行干预。美国及英国官员上个月表示，两国发现了试图扶植亲俄罗斯的傀儡政府的政变阴谋。

报道说，这些策略显示俄罗斯总统普京如何可以在避免因发动入侵战争而遭受西方严厉制裁的情况下，维持对乌克兰的压力。

乌克兰国家安全与国防委员会秘书长、泽连斯基总统的首席国安顾问阿列克西·丹尼洛夫近日表示：“俄罗斯首要任务是从内部瓦解我们。”

俄罗斯一直否认有任何计划入侵和危害乌克兰，称西方拉乌克兰加入北约的企图为乌克兰带来危害。

经济脆弱的乌克兰是欧洲最平穷的国家之一。俄罗斯的军事集结导致投资者冻结项目、撤离资金。乌克兰货币大幅度贬值，尽管还没有到全面恐慌的地步。

俄罗斯周日宣布在黑海举行海上演习，将会关闭乌克兰南部的水域，阻碍乌克兰主要港口的对外出口贸易。乌克兰外交部抱怨这些封堵的经济后果，称是俄罗斯“混合战争”的一部分。

美国驻基辅大使馆发推说，“俄罗斯对乌克兰的经济战争在继续”。泽连斯基总统国安顾问阿列克西·丹尼洛夫说：“他们想扼住我们经济的喉咙”。

另据路透社报道，乌克兰一位资深官员周日表示，尽管美国警告俄罗斯部队可能随时会入侵，但乌克兰目前看不到有关闭领空的必要。

美国国务卿布林肯周六在与日本外相林芳正和韩国外交部长官郑义溶就朝鲜半岛局势举行三方会晤后的记者会上表示，结束与莫斯科在乌克兰问题上对峙的大门继续敞开。不过，俄罗斯采取军事行动的危险之高，让美国决定撤离驻基辅大使馆的人员。

《纽约时报》周日报道说，尽管乌克兰总统泽连斯基表示了解所有的危险，但继续淡化美国有关俄罗斯入侵在即的警告，敦促保持镇静，称他没有看到表明俄罗斯即将进攻的情报。

泽连斯基对媒体表示，在信息空间有太多有关俄罗斯可能发动全面战争的信息。他甚至还讥笑有媒体报道称俄罗斯可能计划周三发动入侵。