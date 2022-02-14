俄乌边境危机：乌克兰强调只有加入北约才有安全保障

乌克兰总统泽伦斯基周一表示，乌克兰加入北约才将 "保证该国的安全"，尽管与俄罗斯有边境严重军事危机，乌克兰重申希望加入北约。而俄罗斯则反对乌克兰加入北约。德国总理朔尔茨今天与乌克兰总统在基辅会谈，北约与输气管道是聚焦话题。朔尔茨明天前往莫斯科。不少国家驻乌克兰使馆撤离人员及撤侨之际，乌克兰富裕居民纷纷外逃。泽伦斯基批评西方国家搬离驻基辅使馆的做法，是一个严重的错误。

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德国总理朔尔茨今天访问基辅，开启他的外交斡旋降温旅程。乌克兰总统泽伦斯基在基辅与德国总理朔尔茨举行的新闻发布会上说：“我们理解到，只有加入北约才将保证我们的安全和领土主权。”

法新社说，但是莫斯科认为这个前苏联共和国加入北约是不可接受的，俄罗斯在与乌克兰的边界集结了数万名军队，引发了冷战结束以来最严重的俄罗斯与西方关系危机。

美国多次警告说，俄罗斯入侵乌克兰的情况可能很快发生。

就在与朔尔茨面对面，泽伦斯基明确将有争议的北溪2号管道描述为 俄罗斯的"地缘政治武器"，该管道将绕过乌克兰连接俄罗斯和德国，泽伦斯基说基辅和柏林对该项目影响的 "评估存在一些分歧"。

美国正在敦促德国取消该项目。不过，如果乌克兰被入侵，德国将重新审视该项目。该项目也在等待德国批准开建，但德国政府迄今仍对这一问题避而不谈。

按宣布日程，德国总理朔尔茨明天前往莫斯科。朔尔茨敦促俄罗斯接受旨在缓和乌克兰危机的 "对话提议"。据朔尔茨批评说，“俄罗斯在乌克兰边境的军事活动是不可理解的。”他说：“这种军事部署没有合理的理由。”

朔尔茨警告说，"没有人应该怀疑欧盟在乌克兰遭到袭击时作出反应的决心"。朔尔茨说，"我们已经准备好将采取影响深远的措施，对俄罗斯的经济发展施加重大影响。"

美国和欧洲多次重申在军事入侵的情况下对莫斯科进行严厉制裁。

据朔尔茨坚持说："这就是我明天在莫斯科将要强调的，"他重申，"乌克兰的主权和领土完整 "是 "不可谈判的"。朔尔茨说：“这就是为什么我们仍然期望俄罗斯采取明确的行动降温。”

德国一直被怀疑对俄罗斯很宽容，特别是出于经济原因。不过，朔尔茨保证，德国将坚定地继续向基辅提供经济支持。朔尔茨说："在过去的八年里，世界上没有一个国家像德国那样在财政上支持乌克兰。"面对外国的威胁，我们将确保乌克兰的自主性和抵抗。而且我可以向乌克兰保证，我们将以同样的决心继续提供这种支持。"

俄罗斯星期一显示了某种缓和。这一姿态立即在欧美股市带来股点上升。据俄罗斯周一表示，美国和欧洲如此担心莫斯科可能入侵乌克兰，通过外交途径解决俄罗斯和西方的乌克兰危机是可能的。这是俄罗斯外长拉夫罗夫的讲话。

拉夫罗夫称，"我必须说，仍然有机会，" 根据俄罗斯官方电视画面，俄罗斯外交部长拉夫罗夫是在回答总统普京的提问时做出回答。

据俄罗斯外交部长说："我们的（对话）可能远未用尽，"他甚至提出要 "延长 "和 "扩大 "这些对话的可能性。

法新社说，拉夫罗夫此番讲话远没有最近几周从莫斯科传出的那些话语那么具有攻击性。据电视画面显示，普京这样称赞说，"很好。"

俄罗斯在2014年已经吞并了克里米亚，并支持乌克兰东部的亲俄分离主义分子，但今天俄罗斯否认有任何侵略意图。俄罗斯将任何缓和局势的条件放在一系列西方的"安全保证 "上，包括保证乌克兰永远不会加入北约，以及从东欧撤出北约的军事基础设施。

欧美国家认为俄罗斯这些要求是不可接受的，但也建议就其他问题，如军备控制，加强对话。

在拉夫罗夫发表最新声明之际，德国总理朔尔茨周一在访问莫斯科之前在基辅会见乌克兰总统，这是为化解破坏欧洲安全稳定的俄罗斯-西方危机而进行的新的外交尝试。

朔尔茨在抵达乌克兰之前在一条推特上说："我们期待莫斯科立即出现降级的迹象，"他再次威胁俄罗斯，如果出现 "新的军事侵略"，将有 "严重后果"。

乌克兰已正式要求俄罗斯根据在欧洲安全与合作组织下的承诺，解释在其边界部署数万名军队的情况。乌克兰将俄罗斯应该给予解释的期限定在星期二的欧安组织会议。乌克兰还要求与俄罗斯举行紧急会议，乌克兰也批评俄罗斯违反欧安组织的规则，没有通告俄罗斯军队压境布防的信息。

乌克兰外交部长Dmytro Kouleba批评说，莫斯科无视基辅提出的关于《维也纳文件》的请求，该文件是欧安组织的一个决议案，旨在促进欧安组织57个成员国武装部队之间的透明度措施。

虽然欧安组织会议定在星期二举行，但俄罗斯的参与尚未得到确认。

英国首相约翰逊今天呼吁俄罗斯总统普京后退一步，缓解乌俄边境军事危机。约翰逊同时强调，乌克主权领土完整以及加入北约的愿望不可出卖。

乌克兰总统泽伦斯基也邀请美国总统拜登访问基辅，并说，拜登的访问是乌俄之间安全的最佳保证。

法新社说，眼下许多国家要求他们的公民离开乌克兰，或开始疏散他们的大使馆，荷兰航空公司KLM暂停飞行。法国虽然决定继续在乌克兰正常营运，但也要求法国在当地的公民 "准备一些储备 "食品和水，以备不时之需，并劝导法国人打消近期前往乌克兰旅行的计划。