俄外长建议继续与西方就安全保障进行接触 俄防长：部分军演即将结束

自莫斯科方面消息，俄罗斯总统普京2月14日在克林姆林宫分别会见了俄外交部长拉夫罗夫和国防部长绍伊古。据塔斯社报导，拉夫罗夫当天在与普京会晤时表示，俄方将继续寻求西方对其安全保障问题的答复，同时就这一议题的其他方面开展对话。绍伊古在会议中向普京报告了俄军正在多个区域进行的军事演习情况。他谈到，“其中一些演习即将结束，一些演习将很快完成。”

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俄总统府周一发表的声明援引普京对拉夫罗夫的话说：“我们今天与你商定，俄罗斯外交部将就我们向华盛顿的美国同事和布鲁塞尔的北大西洋联盟同事发出的，关于欧安组织的建议所收到的答复，以及就我们对北约无休止的、在我们看来非常危险的东扩；现在还以包括乌克兰在内的前苏联加盟国为代价的关切作出回应，提出自己的看法。”

普京对拉夫罗夫说：“我知道已经做了这样的分析，你也与其他部门和部委的同事一起工作。当然，我也想听听你就如何应对来自华盛顿和布鲁塞尔的反应的分析和建议。”

拉夫罗夫在回答中提到：“自12月中旬以来，我们一直在按照您的指示工作，当时我们的倡议被提交给美国人和北大西洋联盟的成员。我们会见了美国代表团，然后在俄罗斯-北约理事会的框架内（会谈），那是在1月中旬；在此期间，我们详细解释了我们为解决欧洲-大西洋地区关键安全问题而采取的举措的重要性。”

拉夫罗夫说：“我们主要对美国的答案感兴趣，因为大家都清楚，在西方阵营中，谁在解决这些问题方面发挥着重要作用。美国的回应有两个部分。第一部分回应了我们概述的三个主要关切：北约不扩张，不部署威胁我们的打击武器，以及欧洲的军事和军事技术配置普遍回到1997年的位置，当时签署了《北约-俄罗斯成立法》，这是这种形式下第一个解决安全不可分割性的法案。”

就美方的回应，拉夫罗夫称：“对这些问题的答案是否定的。这当然不能满足我们。有人说，最重要的是，另一个国家有权选择联盟，加入联盟，改变其联盟（关系），而这有点不符合规定。”

拉夫罗夫还向普京提及，“这套方案的第二部分是，每个国家选择联盟的权利受到其自身义务的限制，即不以牺牲任何其他国家的安全为代价来强化其安全。第二点，另一个非常重要的问题是，没有一个国家，没有一个国家集团，没有一个组织可以主宰欧安组织的空间。”

拉夫罗夫称：“我得到的答案并不令人满意，我的（西方）部长同事们没有一个人回复我的直接信息。我们收到了两份小文件：一份来自北约秘书长斯托尔滕贝格，另一份来自欧洲对外行动署的外交主管博雷利，他们说：别担心，我们需要继续对话，主要是确保乌克兰周边局势降温。”

拉夫罗夫补充说：“我认为这恰恰是对最高级别规定的准则的无视，即任何组织都不能认为自己是欧洲-大西洋地区的主要和主导组织。因此，我们将继续寻求每个国家的具体答复，因为我现在向您报告的所有文件都是以国家身份签署的，其内容和这些文件规定的义务必须得到说明。”

据塔斯社当天报导，拉夫罗夫在与普京的会晤中提出了继续并建立与美国和北约在安全保障方面的联系的建议。拉夫罗夫在回答普京关于有机会与西方就引发俄方关切的问题达成协议的提问时说：“我们一贯的解释工作和对解释我们的正确性的承诺，准备听取任何严肃的反驳；我相信我们的能力远远没有用尽。当然，他们不应该无限地继续下去，但我建议在这个阶段继续并建立（接触）。”

普京说：“很好。你已经有了对我们从布鲁塞尔和华盛顿收到的文件的答复草案吗？”拉夫罗夫给予了肯定的答复。拉夫罗夫还谈到，他将在两天后与意大利外长迪马约进行接触。“我们的同事正在向我伸手，明天会有波兰外长，两天后会有意大利外长，”拉夫罗夫在与普京会晤时说。据拉夫罗夫介绍，他还将有一些其他的外交接触活动。

普京周一在克林姆林宫还会见了俄防长绍伊古。据俄总统府公布的二人对话内容，绍伊古就俄军目前在多地区正在进行的军演情况向普京汇报称：“演习是大规模的，它们在西部军区进行，几乎（涉及）所有的海军：巴伦支海、黑海、波罗的海、太平洋舰队。几乎所有军区的部队，包括东部军区、中央军区和北方舰队都在参加。”

绍伊古表示，“其中一些演习即将结束，一些演习将很快完成。我想指出，在所有地区，都在进行各种类型的敌方行动，包括在水面和水下环境以及海洋区域中的敌人行动。”

在介绍了俄海军在演习中与西方国家舰艇发生的一些接触后，绍伊古告诉普京称，“但我想重申，这些演习将会进行：其中一些已经完成，一些即将结束，一些尚未完成，因为已经计划好的演习规模，早在12月就应您的要求启动。”