比利时警告中国手机安全风险 促欧盟整体应对

比利时政府示警使用特定中国品牌智慧型手机存在安全风险，指手机资讯可能被中国监视。比利时国会议员呼吁欧洲联盟尽快应对。

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据中央社今天引述报道称，比利时示警中国品牌手机风险，称资讯可能遭监视。报道引述比利时晚讯报（Le Soir）今天消息，国家安全部近日证实欧洲网络安全专家去年夏天发布的一份报告，指称在华为、小米等智慧型手机中存在安全风险。该报指出，司法部长奎克恩柏纳（Vincent Van Quickenborne ）近日以书面回复国会议员寇拉提（Samuel Cogolati）时表示，由于中国规定智慧型手机生产的法令背景，这些手机中的资讯可能遭到风险，并转移到中国当局。

该报说明，中国法令要求手机公司将其资讯存储在中国当地的服务器，并赋予中国安全部门权力接触。这则报道强调，比利时升高关于华为和小米手机用户资讯可能遭到监视的担忧。

寇拉提今天在社群媒体发文表示，正如其他政权使用恶意软件“飞马”（Pegasus），智慧型手机的间谍风险也凸显资讯安全和言论自由等急迫性问题，呼吁欧洲联盟尽快应对。

中央社说，去年立陶宛国防部的国家网络安全中心报告曾指出，小米在欧洲贩售的旗舰机种内建功能，得以侦测“自由西藏”、“台湾独立万岁”和“民主运动”等用语。报告表示，小米Mi 10T 5G手机软件内的审查功能在“欧盟地区”已被关闭，但随时可远端开启。