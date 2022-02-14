法国对外贸易部长：欧盟应让中国尊重

法国对外贸易部长弗兰克-里斯特Franck Riester周日表示，欧盟必须坚定地捍卫立陶宛免受来自中国的经济压力。欧盟应当让中国尊重它。欧盟今天在法国马赛举行贸易部长联席会议。

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法国对外贸易部长弗兰克-里斯特周日接受法新社采访称，“中国对立陶宛的所作所为显然是胁迫。” 这位部长告诉法新社，他将于周一在马赛主持与欧盟同行的会议。里斯特批评说，中国正在利用贸易和经济武器向我们施加政治压力。

法新社说，欧盟于今年1月底将中国告上世界贸易组织（WTO），指责中国在台湾问题上的外交紧张局势下阻止立陶宛的进口。立陶宛认为它正在受到惩罚，因为它允许台湾以台湾名字在立陶宛首都维尔纽斯开设官方代表处，此举引起了中国的愤怒，中国拒绝任何官方使用台湾一词。北京不承认台湾的国家地位，坚称台湾是中国一个省份。

里斯特敦促欧洲在贸易问题上 "更坚定，更少天真"，他认为欧盟已经从特别是中国或美国特朗普时代的攻击性政策的影响下改变了很多。法国对外贸易部长指出，虽然自由贸易本身是目的，也是欧洲 经济的一个重要方面，但欧盟不能以任何代价，甚至以不公平竞争为代价，不能以欧洲公司被秃鹫掠夺收购为代价进行贸易。

里斯特还强调，自由贸易尤其不能通过牺牲环境或对民主价值的妥协来实现。

欧盟委员会在去年12月提交了一份文件草案，允许欧盟有权利与手段制裁任何使用经济打压欧盟或欧盟一个成员的国家。这一 "反胁迫 "权利仍需与欧盟成员国和欧洲议会进行谈判。里斯特希望在法国担任欧盟轮值主席国期间，即在6月底前达成27国的 "一致立场"。

里斯特还希望看到关于开放公共采购市场的互惠文书的谈判能在今年上半年结束。

据里斯特说，“今天，欧洲向世界其他地区提供了95%的公共市场准入"，但 "欧洲公司在美国或日本的公共市场准入率不到30%，在中国几乎是零。”里斯特指出，“所以我们现在要说：'够了，够了'。我们希望我们的合作伙伴的公共采购市场向欧盟的公司开放，否则我们将向他们的公司关闭我们的公共采购市场。”