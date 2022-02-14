芬兰总统与普京是老友：悲观警告俄乌恐开战争

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）为俄罗斯总统普京的长年友人，是解读东、西欧政治氛围的要角，他对俄罗斯与乌克兰的和平前景不甚乐观，警告两国可能爆发战事。

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据中央社今天引述消息报道称，芬兰总统尼尼斯托是俄罗斯总统普京的长年友人，他对俄国与乌克兰的和平前景不甚乐观。据“纽约时报”（New York Times）报道称，尼尼斯托是与普京（Vladimir Putin）打交道时间最长、且经验最丰富的欧洲元首，在俄国再次入侵乌克兰的威胁升高之际，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）及其他世界领袖急欲得知，尼尼斯托如何看待乌俄危机，而他在电话交谈中给予了建言 。

据尼尼斯托表示，多国领袖问他如何看待俄乌情势，而这就是他试图帮上忙之处，因为领袖们知道他了解普京。反过来说，普京有时也会告诉他，他不妨向自己的西方友人传达某些事情。尼尼斯托指出，他的角色不仅是穿梭于东、西欧间的北欧信使，更是双方边境间的口译员，向两边解释彼此的想法。

此前，德国前总理默克尔（Angela Merkel）曾多年领导欧洲与普京的协商，在默克尔去年离开政治舞台后，尼尼斯托的角色虽较小，但变得至关重要，尤其是在俄乌间战鼓声更加响亮之际。

据该报道，尼尼斯托对俄乌情势不甚乐观。他表示，在他上月与普京进行最后一次长谈的前后，他察觉普京出现变化。尼尼斯托指出：“他的心态、决心与果断，显然不同以往。”他相信，普京觉得自己该把握“现在所拥有的势头”。

据尼尼斯托指称，难以想像俄乌情势会恢复到昔日样貌。俄国坚持明斯克协议必须获得信守，但双方对此有歧见。归根结底，在可见的未来，俄国剩下的选项将是施压欧洲，并向美国提出要求，否则将发动“战争”。