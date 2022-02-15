北约秘书长批俄中欲擅自决定邻国未来

北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格15日表示，俄罗斯与中国不认同自由民主，试图剥夺民主国家选择未来的权利，因为“他们想要一个可以决定小国未来的世界”。

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北大西洋公约组织（NATO）16日将举行国防部长会议，秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）15日举行记者会，对外回应俄罗斯与中国等议题。

针对俄罗斯和中国在北京冬奥开幕时发布联合声明，呼吁北大西洋公约组织（NATO）停止扩张，媒体询问这次乌克兰危机是否是俄罗斯和中国借机展现联盟？

斯托尔滕贝格表示，中国和俄罗斯过去几年里确实越来越接近，可以看到他们在联合国安理会的外交领域如何密切地合作，以及过去几年包括在印度洋的联合演习。

他指出，俄中不喜欢以规则为基础的国际秩序，也不认同西方自由民主的价值观。因此俄中试图剥夺一个主权民主国家选择自己未来的权利，“他们想要一个可以决定小国能做什么的世界”，这表明俄中与西方价值观的差异，我们希望生活在一个有法治秩序的世界中，而不是大国决定邻国可以做什麽。

此外，他说明，自去年春天以来，可以观察到俄军正在四处移动，他们有时还会在部署大量重型装备的阵地撤出一些人员，但留下了装备，随时可以很快增援。

他强调，因此，俄罗斯军力的移动不代表真正的降级，真正的撤军行动不仅是军队离开，也应移除装备，北约会持续监控俄军动向。