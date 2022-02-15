卫星图像显示俄罗斯在乌克兰附近有新的军事活动 未指是撤军

新的卫星图像显示俄罗斯在乌克兰附近有新的军事活动。发布这些图片的美国私营公司称，新的商业卫星图片显示，俄罗斯在乌克兰附近的几个地点进行了一系列军事活动，外界担心莫斯科可能会对这个前苏联邻国发动攻击。俄罗斯多次否认有入侵计划，但它正在白俄罗斯举行大型军事演习，这是在乌克兰北部、东部和南部大规模军队集结的一部分。俄罗斯国防部今天说，开始部分撤离驻扎在乌克兰边境旁数周的军队回营房。

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据路透社今天报道称，位于美国的Maxar Technologies公司数周来一直在跟踪俄罗斯军队的集结情况，该公司今天表示，周日和周一拍摄的图像显示，白俄罗斯、克里米亚和俄罗斯西部出现了重大的新活动。

英国外交大臣特拉斯(Liz Truss)周二表示，俄罗斯入侵乌克兰的可能性仍然很大，而且可能很快发生，并补充说英国政府对未来几天的任何伪旗行动(false flag operations)保持警惕。

特拉斯告诉天空新闻(Sky News)，一旦俄罗斯军队进入乌克兰，他们可以迅速到达基辅。她说：“就攻击的时间而言，可能会很快。”她说，俄罗斯军队可以 “非常、非常迅速地”到达基辅。

特拉斯表示，乌克兰首都基辅“肯定”是俄罗斯政府的目标，西方正在准备应对莫斯科可能即将发动的任何袭击。

俄罗斯警告受到攻击以及乌克兰东部或任何地方俄罗斯人被杀害的情况下，俄罗斯将发动反击。俄新社周二援引俄罗斯驻欧盟特使Vladimir Chizhov说法称，如果俄罗斯公民在任何地方被杀害，包括在乌克兰顿巴斯(Donbass)地区，俄罗斯将作出“回应”。

据Chizhov称，“我们不会入侵乌克兰，除非我们受到挑衅才会这样做，”Chizhov称，“如果乌克兰人对俄罗斯发起攻击，我们进行反击应该不足为奇。或者，如果他们开始在任何地方公然杀害俄罗斯公民--在顿巴斯或任何地方。”

路透社今天报道称，莫斯科支持的乌克兰反政府军说，基辅政府正准备对他们发动进攻，而乌克兰则表示，在靠近乌克兰的边境附近集结超过10万军队的俄罗斯正计划入侵。