日本呼吁民主国家对乌克兰问题作出强硬回应 称中国正在观摩

日本外相在接受采访时说，“如果俄罗斯入侵乌克兰，民主国家应该采取强硬立场，因为如果不这样做，就会让中国等想实施控制的其他国家胆战心惊。”

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据华尔街日报今天报道称，日本外相林义正在接受采访时说，"我们必须非常坚定地反对使用武力来改变现状"。林义正说，"如果乌克兰边境生事，结果可能会影响到亚洲其他国家的算计，"林义正在接受采访时说，"在这个问题上，我们必须非常坚定。"

日本长期以来一直警告中国不要使用军事力量来改变该地区的现状，日本所指的是东中国海中由东京控制并由北京声称的一些岛屿，以及同样由北京声称主权但自治的台湾。

林义正将其与俄罗斯对乌克兰的潜在入侵作了比较。他说，"如果发生这种情况，那就是通过武力来改变现状"。

该报道称，自从北京粉碎了香港的民主运动，以及近年来中国在台湾附近的军事飞行增加以来，日本对中国的担忧已经加深了。日本认为，任何关于台湾的冲突几乎肯定会影响到日本，日本最近的岛屿离台湾海岸只有70英里。如果美国选择帮助保卫台湾，美国在日本的主要军事基地也会被卷入。

中国外交部拒绝直接评论乌克兰和台湾之间任何可能的相似之处。它说，乌克兰问题应通过对话解决。中国曾指责日本是亚洲军国主义的源头。台湾总统府周六表示，台湾的情况与乌克兰的危机 "根本不同"，但补充说，台湾对任何威胁都保持警惕，台湾军队正在密切关注乌克兰。

据日本早稻田大学政治学教授Mieko Nakabayashi说，以美国为首的联盟对乌克兰潜在冲突的反应将对亚洲产生影响。她说："如果美国不采取坚定和非常有力的行动，中国会看到，也许他们可以在台湾和其他地方做些什么，"她说。"他们就不需要再害怕美国了。对朝鲜也是如此。"

该报道称，林义正的讲话是迄今为止最明确的迹象，表明日本愿意比俄罗斯在2014年吞并克里米亚之后更紧密地与西方国家结盟。东京在2014年制裁了一些俄罗斯个人和组织，但其采取的措施比美国和其他国家采取的措施更温和，因为日本寻求与莫斯科保持关系。

日本进口俄罗斯的石油和天然气，并希望就苏联1945年夺取的有争议的北方岛屿保持对话。日本前首相安倍晋三在2012年至2020年执政期间，与俄罗斯总统普京进行了二十多次会晤，希望能拿回这些岛屿，并防止普京先生与中国紧密结盟。但这些努力都没有成功。

东京现在担心俄罗斯和中国军队之间出现更多合作的迹象，例如去年俄罗斯和中国军舰罕见地联合巡航日本。林义正说：“他们在离我们的领土非常近的地方联合进行演习，这让我们非常担心。”林义正说，日本在与俄罗斯的关系中很难保持平衡，希望保持对话，但如果不对任何入侵乌克兰的行为作出强烈反应，后果可能是深远的。

林义正说，"我不是说只有中国，如果真的发生了，任何国家都可以从这个案例中吸取经验，"他并列举了中东和南美的潜在不稳定因素。

林义正说，他仍然相信解决乌克兰危机的外交努力能够取得成功。他说，民主世界应该用右手握手，以示愿意谈判，但它应该明确表示，它的另一只手已经准备好了一把剑。林义正说，东京可以加入美国和欧洲对俄罗斯的制裁，也可以采取自己的制裁措施。

但林义正没有给出具体细节。

华尔街日报说，据拜登政府的官员称，潜在的制裁措施可能针对俄罗斯最大的几家政府拥有的银行，如VTB银行，并包括禁止新发行的俄罗斯主权债务的所有贸易，以及对先进的微电子等关键部门实施出口管制。