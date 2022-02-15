未打疫苗的巴西总统今访俄罗斯引聚焦

巴西总统博索纳罗今天开始对莫斯科的有争议的访问。博索纳罗以反疫苗而著称。此前有消息说俄罗斯要求博索纳罗访俄至少需做5次检测方能会见防疫壁垒森严的俄罗斯总统普京。而且在俄罗斯与乌克兰危机紧张关头，博索纳罗的访问，也被评论为不合时宜。美国试图劝阻访问成行未果。

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据本台报道，巴西总统博索纳罗将于周三在莫斯科会见俄罗斯总统普京。这次访问在乌克兰危机甚嚣尘上时进行。据多位分析人士称，美国已经施加压力，要求巴西取消这次正式侧重于促进双边贸易关系的旅行。

博索纳罗已于2月14日离开巴西前往俄罗斯，预计他今天将在俄罗斯开始有争议的访问，这次访问正值乌克兰危机，华盛顿未能阻止。但博索纳罗访俄的时机也引起了质疑和困惑。该访问邀请是由莫斯科在2021年11月底发出的，当时俄罗斯与乌克兰紧张局势已经形成。博索纳罗预计将于2月16日星期三在克里姆林宫会见普京，普京是博索纳罗所钦佩的 "强人"。

据在莫斯科的独立咨询家尼古拉-多洛看来，"俄罗斯和巴西之间的关系在本质上与农业综合企业、农业食品联系紧密，因为俄罗斯是钾肥的主要出口国，也就是多向巴西出口肥料，而同时巴西是大宗肉类出口国。他说："巴西人寻找的不是严格意义上的在俄罗斯投资，而是要在俄罗斯找到某些特定的产品。而巴西人在俄罗斯寻找的另一部分是为目前在巴西进行的大项目，特别是铁路和航空航天，吸引具有非常具体的专业知识的专家。我们将看到博索纳罗总统的这次访问将带来什么，我认为它将为两国之间的新合同、新视野开辟若干可能性"。

然而，巴西被迫寻找平衡，试图通过巴西外交部长卡洛斯-弗朗萨与乌克兰外交部长德米特罗-库莱巴之间的电话交谈来安抚基辅。博索纳罗预计星期四访问他的匈牙利盟友欧尔班。据法新社写道，对于一些分析人士来说，巴西这位极右翼总统的欧洲之行几乎不是时候，博索纳罗在巴西国内的问题更是一大堆。

巴西总统博索纳罗今天开启对俄罗斯进行正式访问，克里姆林宫要求博索纳罗和随行人员在接近俄国总统普京之前，必须接受5次新冠病毒的PCR核酸检测。

据新头壳稍早报道称，俄罗斯政府于2月初发出与俄罗斯总统普京会面的卫生管制要求，巴西代表团的所有人，包括博索纳罗和随行人员，都必须在登机前出示3次PCR检测阴性结果。第1次必须在抵达俄罗斯前4到5天完成，第2次必须在2天前完成，而第3次在抵达莫斯科前夕完成。

该报道称，此外，将参加与普京会晤的巴西代表团成员还必须再接受2次PCR检测，1次将在抵达俄罗斯时进行，最后1次再在与普京会晤前3到4小时进行。