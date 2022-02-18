德外长重申不会对乌出口武器 基辅市长：谢谢你的5千顶头盔， 这还不够

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）2月18日在出席慕尼黑安全会议时表示，若俄罗斯进一步入侵乌克兰，所有关于制裁俄罗斯的选项都摆在桌面上，包括北溪2号天然气管道项目。但她重申由于二战历史原因德国不会向乌克兰提供武器。同样与会的基辅市长克里琴科（Vitali Klitschko）则在活动回答环节中当面告诉贝尔伯克说：“我们需要防御性武器......感谢你的5000顶头盔，但这是不够的。”

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贝尔伯克周五参加了慕尼黑安全会议的论坛活动，并发表了主旨演讲。她在演讲后还与到场的美国国务卿布林肯（Antony Blinken）进行对话，并接受现场观众的提问。贝尔伯克在发表讲话时说，就俄罗斯进一步入侵乌克兰的可能，西方大国团结一致，准备对俄方实施“前所未有的制裁”。

贝尔伯克强调：“我们，德国，准备为此付出高昂的经济代价。这就是为什么所有选项都在我的考虑范围内，也包括北溪2号。”尽管几十年来第一次没有俄罗斯代表团参加本届的慕尼黑安全峰会，但贝尔伯克向克里姆林宫发出了一个信息，即“一个国家的安全不能以他国的安全为代价”。

尽管柏林在北溪2号管道的问题上更进一步，但贝尔伯克在发言中还是以历史原因为由，就德国政府拒绝向乌克兰提供任何武器支持的决定加以辩护。她说，德国的二战历史意味着其有责任寻求其他方式来确保和平；例如，德国是乌克兰最大的经济捐助国。

贝尔伯克说：“这就是我们的力量，我们站在一起，但利用我们不同的支持角色，有我们不同的历史”。此前曾多次公开呼吁德国向乌克兰提供武器支持的基辅市长克里琴科坐在活动现场的观众席上。他在问答环节中当面向贝尔伯克表示，目前乌克兰需要德国为其提供防御性武器。

克里琴科敦促德国改变路线，并指出俄罗斯需要看到攻击乌克兰会带来“痛苦的代价”。他说：“我们需要防御性武器。我们准备战斗，我们准备保卫我们的家庭、我们的国家，（但）我们需要支持。感谢你们提供的5000个头盔，但这还不够。我们不能只靠这些来保卫我们的国家。”

此前，德国国防部长兰布莱希特（Christine lambrecht）1月26日宣布将向乌克兰运送5000顶防弹头盔，但重申不会向基辅方面运送任何武器。克里琴科向德国媒体表示，德国向乌方交付5000顶头盔“绝对是个笑话”。