日外相赶赴德国慕尼黑出席七国集团外长会议

自东京方面消息，日本外务大臣林芳正为出席七国集团（G7）紧急外长会议，于当地时间18日晚启程前往德国慕尼黑。

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据共同社报导，该会议预计将围绕俄罗斯军事进攻忧虑升温的乌克兰局势，确认七国集团团结应对，预计会把磋商成果汇总进联合声明。在德国逗留期间，林芳正还计划和各国外长单独会谈，磋商旨在通过外交努力和平解决的方法。

林芳正在出发前于日本外务省对记者团强调：“乌克兰局势仍然不容乐观，希望就此坦率交换意见”。此次七国集团外长会议计划将在19日举行。七国集团在去年12月的会议上也发表了警告俄罗斯的联合声明，称“若进攻乌克兰将导致严重后果，并付出沉重代价”。

报导指，林芳正考虑在会上重申日本的立场，即“不允许通过实力改变现状”，希望能有助于遏制军事行动。日本正在讨论若俄罗斯入侵，将与七国集团伙伴联合对俄制裁。双边会谈中可能会磋商具体的制裁内容。

日本首相岸田文雄17日与俄罗斯总统普京举行了电话会谈。岸田就持续紧张的乌克兰局势向普京强调，“抱着重大关切予以关注”，要求“不是通过力量改变现状，而是应该通过外交谈判寻找相关国家能接受的解决办法”。

此外，由美国副总统哈里斯、乌克兰总统泽连斯基等美欧国家政要参加的慕尼黑安全会议18至20日在慕尼黑召开。林芳正也会出席该会议，预计将呼吁实现“一个自由开放的印度-太平洋”构想。