美俄防长通话 美驻欧安组织大使：俄部队集结规模达到16.9万至19万人

正在对波兰进行访问的美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）2月18日与俄罗斯国防部长绍伊古（Sergey Shoygu）进行了电话会谈。奥斯汀在通话中呼吁俄方缓和局势，让包围乌克兰的俄罗斯军队返回其本土基地，并通过外交途径解决问题。此外，美国驻欧洲安全与合作组织大使卡彭特（Michael Carpenter）当天就俄乌边境紧张局势介绍称，据美方估计，俄罗斯可能在乌克兰境内和附近集结了16.9万至19万兵力，而1月30日的人数约为10万。

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奥斯汀本周开启了对比利时、波兰和立陶宛的欧洲三国访问之旅。奥斯汀周五在到访波兰时宣布，美国将向波兰出售价值60亿美元的250辆M1A2 SEPv3主战坦克及装备，使这个与俄罗斯接壤的重要北约盟友的军事力量得到大幅提升。奥斯汀在华沙与波兰官员就俄罗斯在乌克兰周围的军事集结进行会谈。他说，如果爆发新的战争，北约盟国必须为欧洲潜在的人道主义危机做好准备。奥斯汀说：“波兰可能会看到数以万计流离失所的乌克兰人和其他人越过边境试图自救。”

波兰不但将购买美军的主战坦克，也是美国未来导弹防御基地的所在地，是该国与美国深入和不断增长的防务关系的另一个迹象。此前，作为华盛顿应对乌克兰危机的一部分，美国向波兰增派了近5000名美军士兵，并增加了战斗机部署。奥斯汀在当天于华沙举行的新闻发布会上说：“普京先生不想要的是在他的侧翼有一个更强大的北约，而这正是他今天所拥有的（情况）。”

奥斯汀说：“这也将加强我们与波兰武装部队的互操作性，提高我们和我们其他北约盟国的联合威慑努力的可信度。”奥斯汀说：“波兰对来自较大邻国的侵略的受害者所付出的沉重代价有切身体会，而且他为协助乌克兰建立其防御能力做出了宝贵的贡献。”他赞扬了波兰政府此前做出的向乌克兰提供防御性武器和人员培训的决定。

据来自美国国防部的最新消息显示，奥斯汀18日与俄防长绍伊古进行了电话会谈。五角大楼的声明说：“奥斯汀部长呼吁缓和局势，让包围乌克兰的俄罗斯军队返回其本土基地，并通过外交途径解决。”

美国驻欧安组织大使卡彭特（Michael Carpenter）同日在维也纳举行的，欧安组织常设理事会会议上发表讲话时表示：“据我们估计，俄罗斯可能在乌克兰境内和附近集结了16.9万至19万名人员，而1月30日的人数约为10万。这一估计包括在边境、白俄罗斯和被占领的克里米亚的军事部队；部署在这些地区的俄联邦国民警卫队和其他内部安全单位；以及在乌克兰东部由俄罗斯领导的部队。 ”

卡彭特称：“虽然俄罗斯试图淡化或欺骗世界他们的地面和空中准备工作，但俄罗斯军方已经公开了其在黑海、波罗的海和北极的大规模海军演习。俄罗斯公开表示，仅黑海演习就涉及30多艘舰船，我们评估说，北方和波罗的海舰队的两栖登陆舰被派往黑海以增强那里的力量。”

卡彭特称：“这是自第二次世界大战以来欧洲最重要的军事动员。然而，俄罗斯联邦（的代表）却缺席了今天的重要联席会议，并拒绝进一步说明其前所未有的军事集结情况。”在声明中，卡彭特列出了他建议俄方应履行的缓和局势的七个步骤，以“减少误判的风险和降低紧张局势”。

这些步骤包括：“对其在乌克兰附近和其他邻国部署的所有军事活动进行说明；包括对有关地区进行空中检查，确认所有部队重新部署到和平时期的地点；解决乌克兰要求的关于俄罗斯武装部队的部队数量、主要武器和装备系统以及参与单位的具体问题。”欧安组织是一个由57个成员组成的安全组织，其成员国包括俄罗斯、美国和加拿大。