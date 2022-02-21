俄乌危机：威胁开打声音更大了？

尽管欧美各国紧锣密鼓敦促召开不同峰会缓解俄罗斯与乌克兰战争威胁危机，俄罗斯方面加紧部署在乌克兰边境军力。最新消息指俄罗斯军队和军事设备在乌克兰边境附近有了新的部署，距离乌克兰北方边境仅约15公里。根据美国方面称上周接获情报指，俄罗斯军方已奉命继续推动向乌克兰进攻。与此同时，白俄罗斯国防部昨夜宣布，俄罗斯将延长在白俄罗斯的军事演习，法新社说，此举让乌克兰边境紧张局势居高不下。

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据法新社昨夜今晨报道称，美国卫星影像公司马萨尔科技（Maxar Technologies）今晚表示，卫星影像显示，俄罗斯军队和军事设备在乌克兰边境附近有了新的部署，距离乌克兰北方边境仅约15公里。据马萨尔科技透过电子邮件表示，这些照片显示「装甲装备和部队」从原本军事基地出发，进入距离乌俄边境约14.5到30.5公里处，「展开许多新的野战部署」。

据该消息，20日拍到的新影像似乎可见车辆行进轨迹穿过被林地环绕、与道路连接且被白雪覆盖的田野，还可以看到几座建筑物。

总部位于科罗拉多州的马萨尔科技公司表示，针对2月20日和2月13日拍到的照片进行分析，显见部队和装备在俄国西南部3个地点附近移动。马萨尔科技说：「20日，部署在索洛提（Soloti）地区的作战部队和支援设备大多都已出发，整个地区都可见到分布广泛的车辆行进轨迹和一些装甲设备车队。」「一些设备也已经部署在邻近的瓦鲁伊基（Valuyki）以东一带，距离乌克兰北方边境约15公里。」

据马萨尔科技指出：「此外，贝尔哥罗德（Belgorod）西北方也可以见到一些新的野战部署（部署位置距离乌克兰边境约30公里），多数装备和部队已在森林地区就定位，其余则进驻农地或工业区。」

美国和西方盟国估计，俄罗斯近几周来在乌克兰边境附近部署逾15万大军，美国政府警告俄国可能随时发动入侵。

一名美国官员18日匿名向媒体表示：「（这些部队）有40%到50%已就攻击位置。他们已在过去48小时展开战术集结。」

据法新社称，美国媒体20日援引匿名消息人士的话报导，美国上周接获情报，指俄罗斯军方已奉命继续推动向乌克兰进攻。媒体说，相关情报给了美国总统拜登信心在18日表示，他「深信」俄罗斯总统普京已决定入侵乌克兰。

「华盛顿邮报」与哥伦比亚广播公司（CBS）、「纽约时报」及美国有线电视新闻网（CNN）等多家美国媒体纷纷做出上述报道，但白宫、五角大厦和国务院皆未向法新社记者证实，美方是否接获俄军奉命继续进攻乌克兰的情报。

华邮称：「因事涉敏感要求匿名的多名消息人士表示，让拜登有信心做出断言的美国情报，来自一个对俄国部属下达展开全面攻击的命令。」

CNN援引一名匿名消息人士的话说，目前「尚未观察到」可能指向俄罗斯即将入侵乌克兰的其他迹象。这名消息人士也警告，俄方这项攻击命令仍有可能撤回，或这些情报也可能是用来误导西方。

据美国和西方盟邦估计，最近几周，俄罗斯在乌克兰边境附近集结超过15万大军。

莫斯科否认有进军乌克兰的计划，但正在寻求西方保证乌克兰永远不会加入北大西洋公约组织，并要求将派驻东欧的部队撤回，但遭西方拒绝。

据法新社说，白俄罗斯国防部宣布，俄罗斯将延长在白俄罗斯的军事演习，此举让乌克兰边境紧张局势居高不下。

这场演习原定19日结束。

据白俄当局说，已与俄罗斯决定「持续检阅」，理由是共同边境地区的军事活动增加，以及乌克兰东部紧张局势升温。