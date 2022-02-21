俄乌战事：西方威胁切断金源作制裁

就俄乌战争阴影，美国拜登政府已经准备了一份针对俄罗斯的初步制裁方案，其中包括禁止美国金融机构为俄罗斯主要银行处理交易。这些措施只有在俄罗斯入侵乌克兰后才会实施，目的是通过切断俄罗斯目标银行和美国银行业之间在国际支付业务中的“代理”关系，伤害俄罗斯经济。英国首相约翰逊也表示，如果克里姆林宫下令入侵乌克兰，美国和英国将切断俄罗斯企业获得美元和英镑的渠道。目前欧美外交仍然在努力以外交解决危机。

广告 继续浏览后续

据路透社引述三位熟悉情势人士表示，美国拜登政府已经准备了一份针对俄罗斯的初步制裁方案，其中包括禁止美国金融机构为俄罗斯主要银行处理交易。若俄罗斯发动入侵 美国与盟国将联手祭出制裁但其他情景有待讨论

路透社稍早报道透露，美国及其盟国已经制定了详细的计划，倘若俄罗斯军队实际入侵乌克兰，他们将祭出协同的严厉制裁，但对于发生其他类型的侵犯行动该如何因应，他们远未达成一致。

一位美国官员说，对实质入侵的高度关注，让外界对其他非常规战争威胁的注意力有所转移，但这也反映出盟国之间在如何应对非军事行动方面存在分歧。

美国方面称，如果乌克兰遭入侵，美国拟切断与俄目标银行的联系。

这些措施只有在俄罗斯入侵乌克兰后才会实施，目的是通过切断俄罗斯目标银行和美国银行业之间在国际支付业务中的“代理”关系，伤害俄罗斯经济。

虽然美国当局表示，银行业限制将是一整套制裁举措的组成部分，但此前并未有报导称政府打算切断代理银行关系。代理银行是全球资金流动的基础。

上述消息人士说，美国还将对某些俄罗斯个人和公司采取最有力的制裁手段，将他们列入特别指定国民(SDN)名单，实际上将他们逐出美国的银行系统，禁止他们与美国人进行交易，并冻结其在美资产。

据消息人士说，计划仍有可能在最后一刻发生改变，目前还不清楚针对目标是谁。但他们认为，可能包括俄罗斯外贸银行(VTB)、俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)、俄罗斯对外经济银行(VEB)和Gazprombank在内的俄罗斯顶级金融机构。

美元是全球储备货币，大部分全球贸易是以美元进行交易的。

目前还不清楚俄罗斯银行业者是否会被列入SDN名单，但这两种制裁都会对俄罗斯造成严重打击。

专门从事国际贸易的华盛顿律师Kay Georgi说，“由于大量的全球贸易交易是以美元进行的，这是一种有打击力的制裁，但缺乏被列入SDN名单并冻结在美国或美国人手中的所有资产这样更复杂和致命的制裁。”

路透社引述英国首相约翰逊周日表示，如果克里姆林宫下令入侵乌克兰，美国和英国将切断俄罗斯企业获得美元和英镑的渠道。

美国和英国多次警告说，俄罗斯即将入侵乌克兰，并称此举将引发第二次世界大战结束以来最大的冲突。俄罗斯则否认计划吞并乌克兰。

约翰逊说，在发生入侵的情况下，西方对俄罗斯的制裁将比他之前在公开场合建议的要更进一步。约翰逊称，“我们甚至要和我们的美国朋友一起，阻止他们用英镑和美元进行交易，”约翰逊告诉BBC，“这将是非常、非常严重的打击。”

不过，约翰逊质疑制裁的威胁是否足以震慑俄罗斯总统普京，因为普京“可能没有进行逻辑思考，没有看到未来的灾难”。

路透社说，而鉴于俄罗斯是全球最大石油、天然气和金属出口国之一，阻止俄罗斯企业对美元市场的准入可能会产生刺痛性影响，因为这些产品主要以美元定价和结算。