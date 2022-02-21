普京拜登是否举行峰会 莫斯科谨慎回应

克里姆林宫2月21日表示，俄罗斯总统普京和美国总统拜登之间的峰会“尚无具体计划”，但随时可能举行电话会议或会面。在此之前，法国总统表示，拜登和普京原则上同意就乌克兰问题举行峰会。

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美俄峰会可能会为摆脱欧洲数十年来最大的军事危机提供一条道路。但华盛顿和莫斯科都淡化了取得突破的希望，卫星图像似乎显示俄罗斯的军事部署比以前更接近乌克兰边境。

西方国家指责俄罗斯打算入侵乌克兰，莫斯科则表示否认，但要求美国和北约提供全面的安全保证，包括承诺乌克兰永远不会加入北约。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日表示，普京和拜登之间可能随时举行电话会议或会面，但目前还没有举行峰会的具体计划。他说，紧张局势正在加剧，但本周有可能举行外长会议。

佩斯科夫说，在2月20的两次电话中，马克龙和普京只就在外交部长层面继续对话的细节达成了共识。佩斯科夫还宣布，普京周一将召开俄罗斯安全理事会特别会议。

当被问及这是一次紧急会议还是常规会议时，佩斯科夫说这不是常规会议，但拒绝进一步详细说明会议的议程。

拟议美俄峰会的消息是在法国总统马克龙、美国总统拜登、俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基和英国首相约翰逊之间一连串电话后宣布的。

法国总统办公室发布声明表示，美俄峰会的实质内容将由美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫计划2月24日举行的会议上制定。

白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）在一份声明中表示，拜登总统原则上接受峰会，但前提是俄罗斯没有入侵乌克兰。

“我们时刻准备着外交。如果俄罗斯转而选择战争，我们也准备好施加迅速而严重的后果。”普萨基说。

乌克兰方面表示，任何旨在解决危机的决定都必须包括乌克兰。外交部长德米特罗·库莱巴（Dmytro Kuleba）周一提出了拜登和普京之间可能进行的双边会谈的替代方案，呼吁将乌克兰和其它盟国纳入其中。

CNN报导，库莱巴在布鲁塞尔告诉记者，“乌克兰欢迎任何外交努力以防止冲突升级，但讨论缓和局势和形成新的安全保障的最合适形式将是以下形式的峰会：五个联合国安理会常任理事国，加上乌克兰， 德国和土耳其。”