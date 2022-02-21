普京盟友称：俄罗斯撤军进度取决于北约是否撤军

白俄罗斯今天表示，俄国何时从白俄领土撤军，很大程度取决于北大西洋公约组织（NATO）要不要从白俄罗斯和俄国附近撤军。

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据中央社今天引述消息报道称，白俄罗斯今天表示，俄国何时从白俄领土撤军，很大程度取决于北大西洋公约组织（NATO）要不要从白俄罗斯和俄国附近撤军。这显示俄国有可能无限期驻军白俄罗斯。

俄国派遣军队至白俄，参加10日开始的联合演习，北约声称这是冷战结束以来俄国在白俄最大规模驻军，也形成对乌克兰的包围态势，令各界忧心战事一触即发。白俄与俄罗斯的联合演习原本要在20日结束，但白俄却宣布演习将延长，称是基于白俄与俄罗斯边境附近的军事活动增加。

白俄罗斯国防部今天依旧立场强硬。据引述，白俄罗斯武装部队总参谋长古列维奇（Viktor Gulevich）表示：“俄罗斯联邦军队只会在客观条件出现，以及我们做出决定时，才会返回永久驻地。”他表示：“而这大部分取决于我们的西方同行。（西方）派驻到东欧地区的军队和装备，包括白俄罗斯附近…是影响情势发展的因素之一。”

他又说，白俄当局认为有权要求美国与北约会员国的军队，从白俄边境附近撤军。

中央社说，白俄罗斯与北约会员国波兰、拉脱维亚与立陶宛接壤，南部则比邻乌克兰。