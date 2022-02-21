普京签令承认乌东两个“共和国”的独立地位

俄罗斯总统普京21日发布电视讲话承认乌克兰东部2个分离共和国独立地位。普京在电视讲话中表示：立即承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的独立地位。普京要求俄罗斯议会“批准他的决定，并批准与两个共和国签订友好互助协定”。欧盟外交及安全政策高级代表博雷利表示：“如果普京这样做，那么我将把一揽子制裁措施摆在部长们的桌子上。普京电视讲话后，乌克兰总统泽连斯基表示已与美国总统拜登交换了看法。

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据俄国通信社的报道：俄国总统普京已经通告法国总统马克龙和德国总理朔尔茨，他即将签署关于乌克兰东部地区的法令，并将发表电视讲话。另据爱丽舍宫报道：法国总统马克龙21日晚召集国防和安全委员会商讨应对俄乌紧张局势的对策。

普京：乌克兰是“一个傀儡政权”

俄国总统普京在电视讲话中表示：乌克兰东部局势恶化；他对苏联解体后乌对俄罗斯的态度表示不满。普京称乌克兰加入北约是对俄罗斯安全的直接威胁。俄罗斯总统普京说，北约教官经常参加乌克兰的军事演习；称在乌克兰建立的北约培训中心等同于北约军事基地；称乌克兰计划制造自己的核武器；而普京称北约基础设施已抵达俄罗斯边境。

俄罗斯总统普京表示：俄罗斯接到过承诺，北约不再会扩张。普京表示：打击俄罗斯的主要平台将是乌克兰。而称俄罗斯的安全要求已被拒绝。

普京指责西方情报机构帮助乌克兰犯罪；普京列举的实例中有2014年发生在黑海港口城市敖德萨（Odessa）的冲突，最终导致一座被包围的工会大楼发生致命性火灾；46人死亡。

普京在电视讲话中表示：拥有核武器意味着准备攻击俄罗斯。普京称乌克兰的俄语已被边缘化。俄罗斯总统普京最后表示：俄罗斯永远不会放弃其主权和国家价值。俄罗斯总统普京表示已要求议会支持他承认乌克兰东部2个分离共和国的独立地位的要求。俄罗斯总统普京还与乌克兰东部的分离主义地区签署了合作和友好协议。

英国首相约翰逊谴责上述做法是对乌克兰主权的“公然侵犯” 。

俄国若承认乌克兰东部顿涅茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）两地的独立地位，就等于抛弃了规范乌克兰东部长期冲突脆弱和平进程。

西方各国已警告俄国，切勿承认这2个共和国。美国表示，一旦承认，就于“严重违反国际法”。

普京在中午过后不久举行的这项会议中，听取安全、国防和情报等领导官员轮流陈述应承认这2个共和国的理由，历时一个半小时，并透过电视转播。