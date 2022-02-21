瑞士信贷银行遭聚焦 国际调查称揭肮脏业务

由《世界报》等47家媒体组成的聚焦有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）的一项调查，揭示了瑞士信贷的黑钱秘密。用一张名副其实的国际腐败世界地图来形容瑞士信贷银行或并不为过。据本台报道称，数十年来，数百亿欧元的犯罪或非法资金进出于这家瑞士银行业第二大银行，如今这些数据已被放置光天化日下。瑞信对此「强烈否认」涉及不法行为。

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据《世界日报》报道，该案件涉及1940年代初至2010年代末期间在瑞士信贷银行（Credit Suisse）持有的18000个银行账户。据该报写道：根据瑞士信贷管理的数千个银行账户的大量泄露信息显示，无视对主要国际银行施加的警惕规则，这家诞生于苏黎世的机构数十年来一直托管与犯罪和腐败有关的资金。该报还写道，在这些账户的持有者中，有身份可疑或被列入国际黑名单的超级富豪与匿名人士，他们一个共同点，那就是脏钱，资金来源令人生疑。

总共有1000亿瑞士法郎（相当于950亿欧元）的丰厚资金被隐藏。该银行的这些腐败案主要集中在发展中国家：非洲、中东、亚洲和南美的国家。

瑞士信贷银行这家位于苏黎世的银行断然驳斥了这些指控，称这是过去的遗留问题，并声称其反洗钱控制已经得到了大幅加强。瑞士信贷保证，"90%的相关账户现在已经关闭，包括2015年之前关闭的60%以上的账户"，该银行表示，它将对数据泄漏要做 "调查"。

据法新社说，瑞士信贷银行尚未摆脱去年亏损数以十亿计美元阴霾，今天又面临新挑战，遭到一项跨国调查指控数十年来经手黑钱。

一名内部揭弊者将1940年代至2010年代期间3.7万个个人或公司的瑞信帐户资料泄露给「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung），这家德国媒体再将资料提供给「组织犯罪与贪腐举报计划」（OCCRP）以及美国「纽约时报」、英国「卫报」和法国「世界报」（Le Monde）等46家新闻机构。 媒体报道中的指控内容包括这家瑞士第2大银行客户当中，有侵犯人权的人口贩子和遭受制裁的商界人士等。

世界报说，调查显示，瑞信过去数十年持有与犯罪和贪污有关的资金，无视国际银行业规范。非营利国际组织「组织犯罪与贪腐举报计划」表示，这次是大型瑞士银行历来最大规模资料外泄案。世界报指出，这起外泄案涉及帐户的总金额超过1000亿美元。

根据卫报报道称，瑞信一再为世界各地许多高风险客户开立或维持银行帐户，包括菲律宾一名人口贩子、香港一名港交所前主席、埃及一名下令杀害黎巴嫩流行歌星女友的大亨，还有委内瑞拉国营石油公司贪污高层以及从埃及到乌克兰的腐败政客。

世界报则说，调查显示，瑞信过去数十年持有与犯罪和贪污有关的资金，无视国际银行业规范。

瑞信对此「强烈否认」涉及不法行为。

法新社说，瑞信今天在声明中说：「瑞士信贷银行强烈否认本银行被指涉及的业务行为相关指控和影射」。 「对方提出的问题多是陈年旧事，有些案例甚至追溯到1940年代，对这些事件的说法是根据局部、不准确、或断章取义的选择性资料，导致对本银行业务行为带有偏见的解读。」 瑞信表示，过去3周接获媒体组织「无数询问」，并已检视许多对方所谈到的帐户。瑞信强调，早在媒体询问前，其中约有9成帐户已被关闭或已在关闭过程中，逾6成是在2015年前就已砍掉。

据瑞信还说，至于剩余的活跃帐户，也有适当客户尽职调查、审查和其他符合瑞信目前架构的相关管制措施，「我们将持续分析相关情事，必要时会采取更多措施」。