英国禁用华为时程推迟6个月 议员关切安全威胁

基于国家安全考量，英国政府计划在2027年底前全面将中国电信巨擘华为自5G基础建设排除，但部分措施将延后6个月落实，引发国会议员关切。

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英国数位文化传媒体育部（DCMS）近日表示，针对排除华为的适用法律工具，正与国内电信业者以及华为进行谘商，时间预计长达4周，以使政府即将定案的电信设备与服务销售指引符合去年11月颁布的电信安全新法。

英国政府2020年7月宣告，自2021年起禁止采购新的华为5G设备，并规划在2027年底前全面于5G基础建设禁用。美国率先于2019年5月制裁华为，并强力游说英国等盟友跟进。

在2020年7月发布华为相关政策后，英国政府与电信业者展开技术谘商，并与国家网路安全中心（NCSC）共同研究业者意见。现在DCMS与业者进行的是新指引定案前的又一轮谘商。

英国数位文化传媒体育部DCMS规划，新指引发布后，电信业者必须按时间表採取的措施包括即刻停止在5G及全光纤网路安装华为设备；在2023年1月28日前将华为设备自电信网路关键设施移除；在2025年12月31日前将华为供应的核心内和营运商间高数据速率传输设备自所有电信网路移除；在2023年7月31日前将华为设备在5G及全光纤网路的占比降至35%。

其中，“在2023年7月31日前将华为设备在5G及全光纤网路的占比降至35%”较原定时程晚6个月；DCMS表示，这是受疫情影响。

不过，部分国会议员关切禁用华为时程恐延后，徒增国安风险。前保守党党魁史密斯（Iain Duncan Smith）、外交委员会成员希里（Bob Seely）等同属“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）的议员呼吁政府清楚承诺，不会改变在2027年前完全排除华为的计划。

华为一名发言人表示，在安全与可靠度方面，华为设备在全球名列前茅。碍于政治压力，英国政府被迫排除华为于5G网路之外。英国有权依据事实、而非毫无根据的安全顾虑订定决策。