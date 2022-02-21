针对莫斯科指控 乌克兰急否认向俄罗斯边境哨所开火

乌克兰东部克拉马托尔斯克的乌克兰武装部队发言人今天否认了莫斯科宣称的乌克兰军方对罗斯托夫地区的一个俄罗斯边境哨所的炮击指控。乌克兰并称是俄罗斯的虚假信息行为。

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乌克兰周一否认向俄罗斯边境哨所开火。据法新社引述乌克兰武装部队发言人周一称，"我们无法阻止俄罗斯制造这种虚假信息（......），但我们坚持说，我们没有向任何民用基础设施或俄罗斯罗斯托夫地区开火，"帕夫洛-科瓦丘克告诉法新社，"也没有什么向俄罗斯占领军发射炮弹行动"。

莫斯科今天在上午早些时候指责乌克兰军队炮击了一个俄罗斯边境哨所，造成破坏，但没有造成人员伤亡。俄罗斯新闻社援引联邦安全局的话说："2月21日9时50分（格林尼治标准时间6时50分），从乌克兰境内发射的一枚不明炮弹完全摧毁了罗斯托夫地区的一个边防基础设施，该处距离俄乌边境约150米。

俄罗斯卫星通讯社（Ria Novosti）援引FSB的一段视频显示，在一片树木茂盛的平原中央，一座孤立的小楼被摧毁，地上散落着瓦砾。

法新社说，西方和乌克兰都担心，任何一个事件，无论是真的还是假的，都可能被用来为俄罗斯对乌克兰的进攻制造借口。

过去三天，乌克兰军队与莫斯科支持的亲俄分裂分子之间的战斗在乌克兰东部与俄罗斯接壤的地区愈演愈烈。

俄罗斯被指控在其边境集结了15万军队，为可能入侵其邻国乌克兰做准备。西方国家说，莫斯科正在寻找一个理由，试图为入侵攻击辩护，而乌克兰东部不断升级的战斗很可能就是一个借口。

自2014年以来，基辅和亲俄罗斯的分离主义分子一直处于对峙状态，军事冲突已造成超过14,000人死亡。