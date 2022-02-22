乌克兰危机 欧美哪些制裁措施可对俄罗斯造成压力

俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克及卢甘斯克的独立地位后，欧美制裁措施更加把劲并推出更新版，旨在削减俄罗斯经济力度。哪些制裁已经对俄罗斯造成压力，以及未来还有哪些新措施？

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自 2014 年乌克兰危机爆发、克里米亚举行半岛自治公投以来，西方国家对俄罗斯实施资产冻结、禁运、外交方面等众多的制裁措施已经给俄罗斯带来压力，它们同时也定期进行制裁更新版，以及继续加入新措施，并与时俱进随着该地区新发生的重大事件，强化制裁措施。

在欧美目前对俄罗斯已有的制裁措施中，首先是外交制裁。 俄罗斯于 2014 年被排除在原来有八个国家的 G8 峰会之外，自 2014 年 6 月 4 日至 5 日布鲁塞尔峰会以来，会议也一直在只有7个国家框架下举行的G7峰会。

除此之外，欧盟还针对特定个人和公司采取制裁措施。

欧盟因此创建了一份包含 185 个人和 48 个实体的黑名单，这些人受到资产冻结和禁止进入欧盟领土，在欧盟理事会网站上写着：“因为他们的行为损害了乌克兰的领土完整、主权和独立。”

这些措施已定期更新，而且必须在 2022 年 3 月 15 日再次更新。

最后，与美国一样，欧盟决定对带给俄罗斯贸易关系的俄罗斯银行、国防和石油产业等的企业，实施经济制裁，例如，这些措施包括对武器进出口的禁运以及限制其进入欧盟的一级和二级的资本市场。 而且，所有这些制裁措施，都定期延长。

另外还有特别针对克里米亚 （Crimée） 和塞瓦斯托波尔（Sébastopol） 的进出口限制，

限制其向欧盟的进口，以及欧盟向其出口某些物品及技术的限制。

普京挑衅的宣布后，欧美加把劲制裁

针对普京新宣布承认乌克兰东南部两地区顿涅茨克 （Donetsk） 及卢甘斯克（ Lougansk）为独立共和国之后 , 美国也推出了新制裁措施，禁止美国人向

这两个亲俄的地区进行任何新的投资、贸易或融资。

欧盟及英国首相也都宣布将对那些参与普京承认这两地区独立的决策人士予以制裁。

此外，德国周二已经宣布暂停对连接俄罗斯和德国，具争议性的北溪2号天然气管道的认证。没有此项认证，管道就无法使用。

白宫再度强调周一已宣布的把俄罗斯排除在国际快速支付系统之外 (Swift)。

这些制裁将使莫斯科成为“国际社会的贱民”,这是白宫一高官周五提出的警告。

欧美国家新一波的制裁还可能针对特定行业取消供货，例如俄罗斯严重缺乏的战略工业所需微芯片;而全球的微芯片市场是由美国主导。