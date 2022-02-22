俄承认乌东独立将出兵进驻 美认定入侵拟大力制裁

俄罗斯宣布承认乌克兰东部两个分离地区为独立国家，并签署协议让俄军有权建立军事基地。俄军进入乌东的举动可能引发潜在灾难性战争，美国已视为“入侵”，将予强力制裁。俄罗斯总统普京21日签署政令，承认乌克兰东部两个分离地区顿涅茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）和卢甘斯克人民共和国（Lugansk People's Republic）是独立国，接着派遣部队以“维和人员”身分进入当地。

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普京宣布消息后，白宫宣布禁止美国个人及企业对这2个乌克兰分离主义地区进行投资，并表示将公布更多制裁措施。不过这些措施，与华府承诺会在俄罗斯入侵乌克兰时与盟邦联手实施的更广泛制裁，并不相关。

白宫官员原本表示，俄罗斯派兵进入乌东分离主义地区并非新行动，与过去做法并无太大区别，这就是为何没有引发更广泛制裁的原因。

但白宫22日开始改口，称俄军进驻乌东的行动为“入侵”，这意味俄国已越过美国总统拜登所说将导致美方实施强力制裁的红线。白宫副国家安全顾问乔恩·菲纳（Jon Finer）说：“入侵就是入侵，那就是目前在进行的事。”

乌克兰亲俄分离主义分子自2014年以来占领乌东两区，自行宣布成立顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。俄国承认这两区独立引发国际谴责，美国和欧洲联盟都宣布将祭出制裁。

普京21日对全俄发表电视谈话，指控美国和北大西洋公约组织（NATO）将乌克兰转变为战区。普京认为，北约在乌克兰的训练中心无异是军事基地，同时俄国将乌克兰可能加入北约视为直接威胁。他对乌克兰也加以谴责，批评乌克兰成了在傀儡政权统治下的美国殖民地。

普京并与乌克兰两个分离主义共和国领导人签署条约。根据条约内容，俄罗斯有权在这两个地区建立军事基地，顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国也有权在俄国建立军事基地。双方承诺相互防御，并就军事合作及承认彼此边界签署单独协议。

普京22日发表谈话时强调，自己并没有恢复俄罗斯帝国的计划。他在克里姆林宫与阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）会面时表示：“我们预言，有人会揣测俄罗斯计划在俄罗斯帝国疆界内重建帝国。这绝对与现实不相符。”

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）22日凌晨对全国发表谈话时，指控俄罗斯破坏了为和平所做的努力，并拒绝对领土分割一事让步。

泽连斯基说：“我们致力走和平、外交的道路。我们遵循这条路，也只走这条路。”他说：“但我们在自己的土地上，我们不怕任何事、不怕任何人，我们不欠任何人任何东西，也不会把任何东西让给别人。”

基辅22日将驻莫斯科最高级使节召回“谘商”，泽连斯基并扬言切断与俄罗斯关系，还要求立即中止北溪2号天然气管线计划。

德国总理朔尔茨22日已表示，他将中止与俄国合作的北溪2号天然气管线案审核程序。

英国首相约翰逊22日也宣布，为惩罚普京派军进入乌克兰2分离地区，将制裁5家俄国银行和3名与普京关系密切的俄国巨亨。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在巴黎表示，欧盟外长22日将通过对俄罗斯施加制裁。他表示，在下午巴黎论坛期间，他将召集一项紧急场外会议，届时将做出制裁的决定。

俄国深夜承认乌东两区独立的消息在乌克兰首都基辅传遍大街小巷，许多人难以置信，但准备好随时加入保卫国家行列。

一名来自顿涅茨克的22岁厨师在基辅告诉法新社：“我非常震惊。”他还说，俄国承认独立，是他自8年前逃离乌东以来所听闻“最可怕的消息”。

家住顿涅茨克附近的39岁居民维利契科（Anna Velichko）对普京及泽连斯基都有埋怨，“我想打普京和泽连斯基一巴掌”，“我希望他们能坐下来，同意结束这场战争”。

她住的高楼被砲弹炸得面目全非，现在只剩一小部分可以住人。

路透社记者22日清晨在顿涅茨克郊区看到包括战车在内的车队，但战车外观未见任何识别标记。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）22日勉励部队勇于面对“横逆”与伤亡。乌克兰国防部官网上传列兹尼科夫发表的谈话，当中他慷慨激昂告诫部队准备开战。“将有横逆，将有人员伤亡，我们务必忍受苦痛，克服恐惧与绝望。”不过他也誓言，面对俄罗斯的威胁“必胜”。

尽管战火似乎一触即发，俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）表示，莫斯科当局依旧“对外交抱持开放态度”。

俄国外交部22日表示，外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）仍准备24日在日内瓦与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）进行会谈。