俄罗斯军队进入乌东宣布独立区 或建永久性军事基地

俄罗斯总统普京在周一承认乌克兰东部的两个分离地区独立后，下令向这两个地区部署军队，加剧了当前危机。西方担心这场危机可能引发一场大规模战争。根据俄罗斯总统普京与乌克兰分离地区领导人签署的条约，俄罗斯已获得在乌东两个分离地区建立军事基地的权利。

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据路透社报道称，俄罗斯总统普京在周一承认乌克兰东部的两个分离地区独立后，下令向这两个地区部署军队。普京在宣布承认俄罗斯支持的分裂分子后不久发布政令，要求俄国防部向这两个分离地区部署军队以“维护和平”。一名路透社目击者看到，异常庞大的军车纵队通过分离地区的顿涅茨克市。

美国和欧洲对此予以谴责，并誓言要实施新制裁，不过西方是否会将俄罗斯的军事行动视为全面入侵的开始，尚不得而知。这一地区已被俄罗斯支持的分离主义分子和莫斯科所实际控制。

目前还不清楚普京派遣部队的规模，但其签署的政令称，俄罗斯现在有权在分离地区建立军事基地，俄军的任务是维持和平行动。

在冗长的电视讲话中，普京看起来明显很生气，他称乌克兰为俄罗斯历史上不可分割的一部分，并说他相信俄罗斯人民会支持他的决定。俄罗斯国家电视台显示，普京在俄罗斯支持的分离主义领导人的陪同下签署了一项法令，承认两个乌克兰分离地区的独立，并签署了合作和友好协议。

无视西方国家的警告，克里姆林宫说，普京早些时候在与德国和法国领导人的电话中已宣布他的决定，这两位领导人都表示了失望。

而普京决定承认乌克兰分离地区时，并不在意西方的警告。普京说：“我认为有必要做出一个很久以前就应该做出的决定--立即承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的独立和主权。”普京早些时候表示：“如果乌克兰加入北约，将对俄罗斯安全构成直接威胁。”

普京承认分离地区，为向那里派兵铺平道路。他辩称自己是作为盟友进行干预，以保护分离主义者免受乌克兰军队的攻击。

普京此举将缩小避免战争的外交选择，因为这等于明确拒绝了法国和德国居中斡旋达成、实施已七年的停火协议。该协议被视为就这场广泛危机进行后续谈判的框架。

另外，莫斯科方面表示，乌克兰军队的破坏分子曾试图乘坐武装车辆进入俄罗斯领土，导致五人死亡。基辅方面驳斥了这一指控，称其为“假新闻”。

这两项进展都符合西方政府反复预测的模式，他们指控俄罗斯将通过指责基辅发动袭击，并依靠分离主义代理人寻求协助的请求来编造入侵的借口。

莫斯科多次表示没有这样的计划。

据路透社称，根据普京提交国会批准的两份内容相同的友好条约，俄罗斯有权在这两个分离主义地区建立基地，而依据条约，他们也能在俄罗斯建立基地。协议各方承诺互相保卫，并分别签署了关于军事合作和承认彼此边界的协议。

边界问题意义重大，因为分离主义分子声称拥有的这两个地区目前部分由乌克兰控制。一名俄罗斯议员和前顿涅茨克政治领袖上个月对路透表示，分离主义分子将期望俄罗斯协助他们夺取这些地区的控制权。

该报道称，包含31点内容的条约也表示，俄罗斯和分离出来的两个国家将努力整合其经济。这两个地区先前都是工业区，在与乌克兰政府军交战八年后，需要大规模的支持进行重建。这些为期10年的条约可自动延长五年，除非其中一方通知退出。