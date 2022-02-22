俄罗斯承认乌克兰东部2省独立并派驻军 世界如何反应？

俄罗斯总统普京周一晚间承认乌克兰亲俄分离主义地区的独立，并当即下令军队进驻“维和”。法新社迅速收集国际反应。

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联合国：联合国负责政治事务的副秘书长罗斯玛丽-迪卡洛对俄罗斯的决定表示强烈 "遗憾"。她称，“接下来的几小时和几天将是关键。”她在周一晚上举行的安全理事会紧急会议上警告说：“发生重大冲突的风险是真实的，必须不惜一切代价避免。”

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯说，莫斯科的决定 "侵犯了乌克兰的领土完整和主权"。古特雷斯在一份声明中说，这 "不符合《联合国宪章》的原则"。

美国：美国国务卿安东尼-布林肯说，普京总统的决定违背了 "俄罗斯对外交的承诺"，应得到 "坚定 "和 "迅速 "的回应。

法国：法国总统马克龙周一谴责了普京的决定，并呼吁对莫斯科实施 "有针对性的欧洲制裁"。

欧盟：欧盟称承认分离主义地区是对国际法以及明斯克协议的公然违反。联盟将对参与这一非法行为的人进行制裁。

北约：北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格 "谴责 "这一决定，并称，“北约各盟国以最强烈的措辞敦促俄罗斯选择外交途径，立即放弃在乌克兰及其周边地区的大规模军事集结，并根据其国际义务和承诺撤出其部队。”

德国：德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克谴责说，普京正在 "背弃他对国际社会的所有承诺"。"贝尔博克说：“我们明确警告，反对俄罗斯的任何进一步军事升级。”

英国：英国首相约翰逊谴责对乌克兰 "主权的公然侵犯 "和对明斯克和平协议的 "背弃"。约翰逊的首席外交官莉兹-特拉斯警告说，俄罗斯 "违反 "其国际承诺的行为不会 "不受惩罚"。

中国：北京没有明确谴责俄罗斯，周一中国呼吁涉及乌克兰危机的各方要 "保持克制，避免任何可能加剧紧张局势的行动"。

日本：日本首相岸田文雄 "强烈谴责俄罗斯的这一系列行动"，称其侵犯了乌克兰的主权和领土完整，并称“如果发生入侵，我们将与七国集团和国际社会协商，协调强有力的反应，包括制裁。”

波兰：波兰总理马特乌斯-莫拉维茨基说，这一决定 "相当于拒绝对话和公然违反国际法"。

立陶宛：立陶宛外交部长Gabrielius Landsbergis回应说，莫斯科的决定 "证明了俄罗斯对国际法和联合国宪章的完全无视"。立陶宛外交部长说，"我仍然相信，这种升级必须受到制裁"。

印度：印度驻联合国大使呼吁 "所有各方保持克制"。"T.S. Trimurthi大使说："当务之急是缓和紧张局势（......）我们相信，这个问题只能通过外交对话来解决。

澳大利亚：澳大利亚总理斯科特-莫里森说，他赞成 "对俄罗斯进行强有力的严厉制裁"。

阿尔巴尼亚：阿尔巴尼亚联合国大使费里特-霍查（Ferit Hoxha）问道，"谁是下一个“被入侵的对象。”