制裁俄罗斯：约翰逊反对欧洲甲级联赛在俄罗斯办 决赛悬了

英国首相鲍里斯-约翰逊周二排除了在莫斯科承认乌克兰东部的亲俄分离主义地区后，5月28日欧洲冠军联赛决赛的主办国俄罗斯仍然可以举办国际足球比赛。

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英国制裁俄罗斯延扩至体育等领域。据法新社今天报道称，英国首相约翰逊在议会宣布对俄罗斯银行和寡头进行制裁后说：在这个关键时刻，普京总统明白他所做的事情对俄罗斯来说将是一场灾难，这一点绝对重要。而从世界对普京在乌东顿巴斯已经做的事情的反应来看，很明显，由于世界将要实施的制裁，普京最终会得到一个更贫穷的俄罗斯。

约翰逊称，俄罗斯将陷入更加孤立，在一个入侵另一个主权国家的俄罗斯，是没有机会举办足球比赛的。约翰逊说，他希望普京能从悬崖边上后退下来，不要继续全面入侵乌克兰。

俄罗斯是2018年世界杯的主办国，将于5月28日在圣彼得堡举办欧洲冠军联赛决赛。

去年夏天，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom Arena）举办了几场欧洲杯比赛，包括一场四分之一决赛。

英国体育和文化部长纳丁-多里斯在推特上说，她对在俄罗斯举办体育赛事有 "严重关切"，特别是欧洲冠军联赛决赛。部长补充说："我们不会允许普京总统利用国际舞台上的事件使他对乌克兰的非法入侵合法化，"她说她将与 "相关管理机构 "交谈。

据约翰逊的发言人周二早些时候曾表示，决赛的组织是欧足联的事情。

欧洲足球联合会尚未对法新社的评论请求作出回应。

法新社说，欧足联可能不得不重新安排最近两次欧洲冠军联赛决赛。而2020年移师到里斯本，2021年移到波尔图，都曾因新冠病毒大流行病使这两年的比赛无法按原计划在伊斯坦布尔进行。在过去的六届欧洲冠军联赛决赛中，有四个是英格兰俱乐部，包括2021年获胜的切尔西和两年前的冠军利物浦。