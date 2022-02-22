普京承认乌东2省独立 刺激芬兰加入北约诉求？

芬兰总统周二警告说，俄罗斯在乌克兰的行动有可能加剧关于芬兰是否应该加入北约的辩论。

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法新社今天发自赫尔辛基报道称，芬兰国家元首绍利-尼尼斯托在一次新闻发布会上回应相关提问时说，他不知道乌克兰危机是否使赫尔辛基更接近于加入北大西洋联盟，但他指出，乌克兰危机在这个北欧国家重新引发了辩论。

芬兰领导人继续说："我们对加入北约进行了积极的辩论，如果俄罗斯给我们提供这样的机会，辩论肯定会更加激烈，"自紧张局势开始以来，芬兰总统被认为是普京的定期对话者。芬兰总统说，"我不能说我们是否更接近 "成员国的资格。但"是否加入北约的讨论正在进行中。"

赫尔辛基迅速谴责莫斯科周一晚间宣布承认亲俄的顿涅茨克和卢甘斯克分离主义共和国，该承认并由俄罗斯总统签署。芬兰总统尼尼斯托说，芬兰 "强烈支持乌克兰和乌克兰人民。"

法新社说，芬兰和邻国瑞典一样，不是北约成员，但两国都是西方军事联盟的伙伴。

面对俄罗斯在12月提出北约应当不向东扩张要求，赫尔辛基和斯德哥尔摩都拒绝俄罗斯对两国安全政策的任何干预。芬兰与瑞典两国都得到了北约的保证，即大门仍然向它们敞开，尽管两国目前执政的社会民主党仍然没有加入的计划。

虽然芬兰官方认为申请加入是一种 "选择"，当然芬兰申请加入仍需得到北约成员国的同意。

芬兰总统微妙说，值得强调的是，申请加入不是一个瞬间完成的过程。芬兰总统今天称：北约成员国的批准将需要很长的时间，包括候选国入选进程。

作为前俄罗斯大公国（1809-1917），芬兰与俄罗斯现在有着1300多公里长的边界。芬兰与俄罗斯两国在第二次世界大战期间发生过军事冲突。而在冷战期间，芬兰不得不同意莫斯科在许多战略问题上的监督权，这一事件被称为 "芬兰化"。