普京敦促参议院授权派兵去乌克兰保护刚独立年轻共和国 参议院立马拍板

俄罗斯议会上院周二22日晚上批准了俄罗斯普京总统提出的将俄罗斯军队部署到国外的请求，此前他曾要求派兵帮助乌克兰的亲俄分裂分子。

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据法新社说，经过闪电般的辩论，俄罗斯议会参议院以153票一致通过了对普京这一请求授权。

俄罗斯总统普京是在周二当天晚上要求议会上院授权派遣俄罗斯军队支持乌克兰东部的亲俄分裂分子，普京前一天晚上已经承认乌克兰东部上述地区的独立。

俄罗斯国防部副部长尼古拉-潘科夫在参议院特别会议上宣读了国家元首普京的请求，认为 "在顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国的边界，乌克兰部署了一支由6万人组成的军队和重型装甲"。据尼古拉-潘科夫说，"我们没有选择，"他说，"我们必须捍卫这些年轻州的人民。我请求你们支持总统的提议。"

根据华盛顿的说法，俄罗斯在乌克兰边境部署了约15万军队，引起了人们对大规模入侵的担忧。俄罗斯的派兵要求是基于星期二批准的与乌东分离主义分子的互助协议。

根据互助协议文本所附的解释性说明，这些为期10年的协议为 "俄罗斯军事部队在这些领土上的存在创造了法律基础依据"，以维护该地区的和平和 "各方的持久安全"。

这些文件还 "规定了双方在其中一方成为攻击目标时提供互助的义务"，并对边界的 "联合保护 "作出了规定。