普京称与乌克兰和平协议不复存在 并要解除乌克兰武装

俄罗斯总统普京今天说，俄罗斯与乌克兰之间的和平协议不复存在。俄罗斯武装部队前往乌克兰东部地区保护新独立共和国的进展，完全取决于当地局势发展。普京称，要解除乌克兰武装，使乌克兰非军事化。北约刚刚警告说，俄罗斯将酝酿对乌克兰全面入侵。此前，美国以及北约警告俄罗斯对乌克兰的军事行动，被多方指摘是拜登的疯人疯语，是美国的耸人听闻。媒体警告，俄罗斯军事进展，将不幸应验战争威胁的警告。乌克兰官方今天向欧盟表示，欧盟应当放弃犹豫与争论，迅速给予乌克兰加入欧盟候选国地位，以保护乌克兰安全。

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据路透社今天报道称，北约警告俄罗斯正在继续准备全面入侵乌克兰。俄罗斯昨天晚上承认乌克兰东部两国自行宣布独立省份是国家地位。

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格周二表示，俄罗斯在周一承认乌克兰东部两个分离主义地区的独立后，继续为全面入侵乌克兰做准备。

据斯托尔滕贝格警告，“所有迹象表明，俄罗斯继续准备对乌克兰进行一次重大攻击。斯托尔滕贝格在一次新闻发布会上说：“我认为这将是对乌克兰的攻击。”

不过在该新闻发布会上，北约秘书长斯托尔滕贝格称，我们将继续呼吁俄罗斯退让。他还说，放弃战争进攻，永远都不会太晚。

法新社今天报道说，北约秘书长斯托尔滕贝格周二表示，北约预计俄罗斯将在乌克兰发动大规模攻击，并已将俄罗斯快速反应部队置于警戒状态以保卫乌克兰东部盟国。

法新社说，这是俄罗斯部队首次在乌克兰境内部署。

北约秘书长斯托尔滕贝格是在北约-乌克兰危机委员会在布鲁塞尔联盟总部举行的特别会议后作上述讲话。