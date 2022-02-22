联合国安理会召开紧急会议

联合国安理会北京时间2月22日在纽约召开紧急会议，讨论乌克兰危机。美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）谴责俄罗斯承认乌克兰东部两个地区独立的决定，并警告说，这将给乌克兰、欧洲和全世界带来可怕的后果。她表示，如果莫斯科进一步入侵，人道主义伤亡人数将大幅增加。

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美国常驻联合国代表还将俄罗斯在乌克兰东部部署“维和人员”的命令描述为“无稽之谈”，澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）早些时候也使用了同一个词。

路透社报道说，托马斯-格林菲尔德还指责普京“已将明斯克协议撕成碎片”，华盛顿不相信“他会就此罢休”。

俄罗斯常驻联合国代表告诉安理会，俄罗斯仍对外交努力持开放态度，并坚称乌克兰仍受明斯克协议的约束。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾（Vasily Nebenzya）告诉安理会，俄罗斯仍对外交努力持开放态度，并坚称乌克兰仍受明斯克协议的约束。该协议规定了旨在结束乌克兰东部长达八年的冲突并解决分离地区地位的步骤。

瓦西里·涅边贾称，有必要保护俄罗斯支持的乌克兰分离主义地区免受他所称的乌克兰侵略。涅边贾表示：“允许在顿巴斯发生新的大屠杀是我们不打算做的事情。”

乌克兰强烈否认使该地区的暴力紧张局势升级。

中国常驻联合国代表张军呼吁各方“保持克制”，避免任何可能加剧紧张局势的行动。张军称，中国欢迎并鼓励一切致力于推动外交解决的努力，呼吁有关各方继续开展对话协商，在平等和相互尊重的基础上寻求解决彼此关切的合理方案。

他还表示，乌克兰局势“是一系列复杂因素共同作用的结果”。中国主张各国根据联合国宪章的宗旨和原则，和平解决国际争端。

此外，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）还在推特表示，俄罗斯承认“由其自己的代理人控制的所谓共和国的独立”是“预料之中的可耻行为”。

布林肯还与中国国务委员兼外交部长王毅在2月22日通话。

中国官方媒体报道说，王毅在通话中表示，乌克兰问题演变至今，与新明斯克协议迟迟未能有效执行密切相关。