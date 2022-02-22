英国制裁俄罗斯5银行3大亨 议员要求加大惩罚护台

英国为惩罚俄罗斯总统普京派军进入乌克兰2分离地区，22日宣布制裁5家俄国银行和3名与普京关系密切的俄国巨贾。执政保守党国会议员则呼吁加大制裁，以防中国对台湾轻举妄动。

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普京（Vladimir Putin）21日宣布，承认乌克兰东部分离主义势力地区卢甘斯克（Lugansk）和顿涅茨克（Donetsk）为2个独立共和国，并派出“维和”部队进驻当地。

英国首相约翰逊（Boris Johnson）22日告诉国会，制裁对象包括俄罗斯银行（Rossiya）、IS Bank、GenBank、Promsvyazbank和黑海银行（Black Sea Bank）等5家银行，以及提姆钦科（Gennady Timchenko）和伊戈尔‧罗登柏（Igor Rotenberg）与波瑞斯‧罗登柏（Boris Rotenberg）兄弟等3人。

路透社报导，约翰逊指出，俄罗斯正朝向“孤立状态”前进，全世界如今必须准备面对普京的下个阶段计划。他说，克里姆林宫正为全面入侵乌克兰做准备。

不过，约翰逊并未对俄罗斯几家最大型国有银行实施限制措施，也未切断俄国企业资金或将其他几位知名俄罗斯大亨逐出英国。但强生强调：“这是第一批措施，是我们准备採取行动的第一波。”

曾任保守党党魁的英国国会议员史密斯（Iain Duncan Smith）则要求强生对俄罗斯祭出进一步制裁，并示警中国正在仔细观看西方的回应。

史密斯说：“有必要让他们感受到这项决定的第一个部分带来的痛苦。中国将观察这件事，并想着如何对台湾。”