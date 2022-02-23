就在西方社会宣布制裁俄罗斯之际。中国外交部却称，美国的制裁没有什么效果，外界认为，北京当局目前陷入尴尬境地，既不想得罪俄罗斯，又无法与自由社会公开为敌。

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乌克兰边境战云密布。美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚等多国宣布制裁俄罗斯，台湾也表态与欧美同步，对俄罗斯採取半导体制裁。北京的态度也引发舆论关注。

周三，有外媒记者问中国外交部发言人华春莹，北京是否制裁俄罗斯？华春莹回应，美国实施制裁的次数不断增长，2011年以来，对俄罗斯实施的制裁超过100多次。

外交部发言人 华春莹表示：“美方制裁解决问题了吗？世界因为美方制裁变得更好了吗？”

中国问题专家、旅澳学者袁红冰认为，中国心知肚明，经济制裁对独裁、专制政权来说，力度远远不够。

旅澳学者袁红冰：“这个所谓的经济制裁，根本不可能成为阻止乌克兰事变进一步恶化的强有力度方式，当然了，俄罗斯也不会像华春莹说的那样，通过对话、协商、外交斡旋来放弃吞并乌克兰的国家战略。”

由于普京与习近平日前签署一项联合声明，强调两国的战略伙伴关系，英国国防智库研究员亚伦‧阿诺德认为，要制裁俄罗斯，应该先制裁中共，切断俄罗斯来自北京的援助。这说明中共在乌克兰事件上，陷入了尴尬的境地。

袁红冰表示，中共高层正在密切关注俄乌局势。随着乌克兰局势升温，美国及西方对俄罗斯的反制，也牵动着台海局势的发展。外界将持续关注。