乌克兰危机 欧盟周三晚或周四开启制裁俄罗斯措施

在俄罗斯总统普京宣布承认乌克兰东部的亲俄地区顿涅茨克及卢甘斯克的独立地位之后，欧盟对俄罗斯采取的制裁方案将于周三晚上或周四生效，这是法国欧洲事务国务卿周三（23日）宣布的。

广告 继续浏览后续

法国欧洲事务国务卿克莱门特.博纳 (Clément Beaune) 周三在法国 France Inter 广播电台表示：“欧洲人的反应非常迅速，此外还与美国人、英国人协调。 这些制裁可能会在今晚或最晚明天开始实施。”

对于第一套制裁措施，它甚至可加大范围的这项制裁，包括有针对性的制裁措施，特别是针对那些投票支持普京承认独立议案的俄罗斯代表们加以制裁，以及针对俄罗斯银行的限制金融措施。

博纳还强调说， “俄罗斯国家，以及俄罗斯银行将不再能够在欧洲市场上为自己融资借贷。”

法国欧洲事务国务卿克还说，此外，连接德国和俄罗斯的北溪二号 Nord Stream II 天然气管道的授权，德国决定暂停运营。 “它被停职，直至另行通知为止，而这可能意味着永远不会恢复运营。” 博纳强调说，德国从未提出这样的决定，这也是一项严肃的决定，而且是一个警告，强势的动作。至于欧洲天然气部分依赖俄罗斯的问题，特博纳保证说，天然气存货足够度过今年冬天。

博纳更指出，“在俄罗斯总统普京方面，他对情势做了一个极其暴力的分析，有点妄想或偏执，但不幸的是，普京的讲话用了很多历史谎言，他使用一种并非全新的民粹、爱国主义，而且并非完全新鲜的侵略性手法来叙述事情。”他说：“毫无疑问地，普京的讲话和语气变得更加强硬。 我们有责任毫无丝毫软弱地采取适当的态度及行动。”