乌克兰急训预备军人 促国人迅速离开俄罗斯

法新社说，多年来的西方支持使乌克兰军队成为一支更有战斗力的部队。2022年2月22日 资料照片

乌克兰外交部今天敦促其公民尽快离开俄罗斯，称与莫斯科有军事升级的风险。乌克兰总统泽连斯基下令，征募年龄在18至60岁之间的预备役军人，并辅以军事训练。稍早， 在俄罗斯承认乌克兰东部的两个分离地区独立后，乌克兰总统泽连斯基在周二的一次新闻发布会上说，乌克兰可能与俄罗斯断绝外交关系。同日，俄罗斯外长拉夫罗夫质疑乌克兰是否有主权权利，因为他说基辅政府不代表该国的组成部分。

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据法新社今天报道称，乌克兰外交部周三敦促其公民尽快离开俄罗斯，因为莫斯科有军事升级的风险。

乌克兰外交部门在一份声明中说："该部建议乌克兰公民不要前往俄罗斯，已经在俄罗斯的人应立即离开。

路透社的今天消息说，乌克兰周三开始征募年龄在18至60岁之间的预备役军人。这是根据乌克兰总统泽连斯基的一项法令，征募年龄在18至60岁之间的预备役军人。乌克兰军方说，征募期限最长为一年。

乌克兰总统泽伦斯基是在周二宣布了这一措施，但同时排除了针对俄罗斯的全面动员。俄罗斯已经授权在乌克兰东部部署军队。

据路透社说，在俄罗斯承认乌克兰东部的两个分离地区独立后，乌克兰总统泽连斯基在周二的一次新闻发布会上说，乌克兰可能与俄罗斯断绝外交关系。

泽连斯基与爱沙尼亚总统一起发言时说，他正在权衡外交部提出的断绝关系请求。他还敦促乌克兰盟友不要等待事态进一步升级来实施制裁，包括关闭俄罗斯主导的北溪二号天然气管道。

该报道称，但泽连斯基淡化了与俄罗斯发生大规模冲突的可能性，但表示如果发生这种情况，他准备实行戒严令。

路透社引述据国际文传电讯社(Ifax)消息，俄罗斯外长拉夫罗夫周二质疑乌克兰是否有主权权利，因为他说基辅政府不代表该国的组成部分。拉夫罗夫称：“如果我们谈论主权和领土完整的原则，其中一个关键文件......是《关于各国人民友好关系的国际法原则宣言》。”拉夫罗夫指责乌克兰自2014年以来不符合这一原则，当时莫斯科支持的总统在基辅被推翻，由一位亲西方的领导人取代，促使俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛并支持其东部地区的叛乱。

拉夫罗夫被引述说：“我认为没有人可以声称，自2014年政变以来，乌克兰政权代表了生活在乌克兰国家领土上的所有人民。”