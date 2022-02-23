乌克兰要推紧急状态 呼吁西方加大制裁俄罗斯

乌克兰将在除顿涅茨克和卢甘斯克地区以外的所有领土上实施紧急状态。同时，乌克兰敦促西方国家对俄罗斯实施更多制裁，目标针对俄罗斯经济和总统普京的亲信圈子。乌克兰外长说应该有更多的打击。严厉的打击。现在就打击。

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据路透社今天报道说，乌克兰最高安全官员Oleksiy Danilov周三表示，乌克兰将在除顿涅茨克和卢甘斯克地区以外的所有领土上实施紧急状态。他说，紧急状态将持续30天，并可再延长30天。

Danilov还表示，乌克兰总统泽连斯基没有讨论过发展核武器的问题，普京表示，这对俄罗斯构成了战略威胁。

另外，乌克兰周三敦促西方国家对俄罗斯实施更多制裁，目标针对俄罗斯经济和总统普京的亲信圈子。

西方国家周二宣布新制裁措施惩罚俄罗斯，并威胁说如果俄罗斯全面入侵乌克兰，将采取进一步行动。

据路透社今天报道称，乌克兰外交部长库列巴(Dmytro Kuleba)在推特上说，欧盟西方“昨天采取了第一批决定性的措施，我们对此表示感谢，” 库列巴Dmytro Kuleba说，“现在需要加大压力来阻止普京。打击他的经济和亲信。更多的打击。严厉的打击。现在就打击。”