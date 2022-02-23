分析警告：普京在对乌克兰下一盘更大的棋

俄罗斯总统普京已将乌克兰危机带入一个更危险的新阶段，一连串谈话及行动暗示，他的最终目标远远超出扩大俄罗斯对乌东分离主义地区的控制。而进军顿巴斯只是这一盘大棋的先手。

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据路透社引述分析称，普京在对乌克兰下一盘更大的棋。普京周一晚间与俄罗斯支持的乌东分离主义分子成立的顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国签署了友好条约，此举遭西方国家谴责违反国际法，并立即遭到制裁。但是，普京在签约前的一场重要电视演说提供了有关他想法的更深层线索。普京在长达一个小时的演说中，扭曲了几个世纪的历史，将乌克兰描绘成一个没有建国传统的人造国家。

俄国政治观察家指出，普京的演讲看起来像是企图合理化扩大侵犯乌克兰及可能发动新入侵。据奥地利因斯布鲁克大学教授Gerhard Mangott指出，“普京质疑乌克兰的主权权利，他宣告这是一个历史性错误，乌克兰的存在是一个历史性意外，”奥地利因斯布鲁克大学教授Mangott为欧盟-俄罗斯专家网络(EUREN)成员，EUREN每年与普京会面。他指出，“因此，普京的终极野心极可能是摧毁乌克兰这个国家，或者至少让乌克兰分裂成独立的两半，”由俄罗斯控制着乌克兰东半部。

在周二重要的后续评论中，普京表示他承认乌克兰东部顿涅茨克(Donetsk)及卢甘斯克(Luhansk)自成独立的“共和国”。顿涅茨克及卢甘斯克共同组成一个被称为顿巴斯的地区，尽管该区领土只有一小部分被分离主义者控制。随着俄罗斯确认根据新条约派兵和建立军事基地的权利，开启了其可能与乌克兰开战以扩大分离主义者领土的风险。

普京一直否认计划重新侵略乌克兰，但他自11月以来在乌克兰边境进行的大规模军事集结，已经导致俄罗斯股市、公债和卢布惨跌。他的最新举措加剧了俄罗斯精英阶层的焦虑情绪。一位前高级官员说，“我们全都不知所措。我们全都非常紧张。没有人知道最终的结局是什么。”

原本人们寄望通过恢复2014年和2015年签署的和平协议来结束乌克兰八年来的分离主义战争，但普京的最新举动已经扼杀了希望，这是一个从外交转向武力的不祥之兆。

International Crisis Group俄罗斯问题高级分析师Oleg Ignatov表示：“通过撕毁明斯克协议，俄罗斯已经自断一条可能对乌克兰产生长期政治影响的途径，现在将寻求另一条途径。”做为逾20年来俄罗斯最至高无上的领导人，在普京的讲话中，似乎考虑更多的是他将留下来的历史遗绪，而不是与乌克兰全面开战将带来的伤亡和经济成本。

英国首相约翰逊本周稍早曾表示，普京可能没有进行逻辑思考，制裁可能无法阻止一个 “非理性的行为者”。荷兰首相吕特将他描述为“彻头彻尾的偏执狂”。

据位于伦敦的智库RUSI的Neil Melvin说。，“我们已经看到普京从务实、理性计算的领导人，转变为越来越多地寻求自己的历史定位，认为自己有纠正不公的历史使命，” Neil Melvin说，这导致普京的风险计算发生了变化；与更宏大的历史图景相比，其行动的短期代价显得微不足道。

据路透社说，Melvin最近曾在莫斯科与俄罗斯高级官员会面，他说乌克兰危机才刚刚开始：“坦率地说，如果你想做的只是加强掌控两个你已经控制的小地区，就不会在与乌克兰的边境附近驻扎20万军队、并引发40年来最严重的欧洲安全危机。”

下一阶段的形势发展将取决于俄罗斯军队进入顿涅茨克和卢甘斯克、以及俄罗斯视乌克兰的反应可能扩张到更广泛地区。位于伦敦的智库RUSI的Neil Melvin称，“我认为这就是我们现在需要观望的东西，”Melvin说，“那就是触发更广泛军事入侵的扳机会被如何扣动？”