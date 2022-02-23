埃尔多安与普京通话：土耳其不承认违反乌主权和领土完整的步骤

据土耳其总统府介绍，在俄罗斯承认乌克兰东部的两个分离地区“独立”后，土耳其总统埃尔多安2月23日在电话会谈中向俄罗斯总统普京表示，土方不承认违反乌克兰主权和领土完整的步骤，并表示重要的是在《明斯克协议》的基础上达成结论。

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据土耳其总统府的声明介绍，埃尔多安和普京在周三的电话会谈期间讨论了俄罗斯-乌克兰问题。

埃尔多安表示，他始终高度重视与俄罗斯总统普京就地区问题建立的密切对话，双方已经看到了积极成果，他决心保持这种理解。埃尔多安指出，土耳其不承认违反乌克兰主权和领土完整的步骤，并表示重要的是在《明斯克协议》的基础上达成结论。

埃尔多安强调，问题变得更加复杂，尤其是军事冲突对任何人都没有好处，他表示，在这种理解下，应重视继续进行外交接触和会谈。埃尔多安称，与过去一样，土耳其准备尽自己的一份力量来缓和当今的紧张局势，维护和平。

会谈期间，埃尔多安再次呼吁通过对话解决这一问题，并强调外交是有益的，土耳其在北约内部也保持建设性立场。

埃尔多安称，希望俄罗斯总统普京按照他在9月访问索契期间达成的协议，尽快访问土耳其，参加土俄合作委员会高级别会议。此前，媒体援引埃尔多安的话说，土耳其不能放弃与乌克兰或俄罗斯的关系。

俄罗斯总统府就两国领导人的通话发表声明称：“雷杰普·塔伊普·埃尔多安就此事发表了他众所周知的观点。”

俄方声明称，普京和埃尔多安在“会上还谈到了为俄罗斯联邦的安全制定长期法律保障的问题。在这种情况下，弗拉基米尔·普京对美国和北约的回应表示失望，这种回应沦为无视俄罗斯的合法关切和要求。”双方同意继续以各种形式进行俄罗斯和土耳其的接触。

值得一提的是，普京星期三在俄罗斯的“祖国保卫者日”向克里姆林宫红墙外的无名烈士墓敬献了花圈。